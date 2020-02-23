专家：配合“流调”是公民应尽义务和责任

人民网北京2月23日电 （李轶群）“流调”是什么意思？公众该怎么配合？今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，中国疾控中心研究员冯录召予以解释，“流调”是流行病学调查的简称，配合流调工作，是每一位公民应尽的义务，也是履行法律责任。

冯录召表示，流调是疫情应对中的一项基本工作，是根据《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》等依法依规开展的。

疾控人员除了有采样、检测、消毒人员之外，还有负责现场调查和疫情分析的流行病学专业人员。他们到现场开展调查，与患者面对面交流，询问患者在发病前后的一些暴露情况、接触情况以及活动轨迹、就医情况等，寻找与传染源、传播途径有关的蛛丝马迹。

冯录召说，配合流调工作，向流调人员提供真实、详细的信息，是对自己和他人的健康负责，让密切接触者尽快得到排查，让患者尽快得到救治，是防止更多人感染的一个关键措施。

“对被调查对象的个人隐私信息会进行保护，请公民放心配合。有些患者隐瞒行程、病情，不仅不利于自身治疗，对疫情防控工作也带来不利影响。”他说。