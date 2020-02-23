国家能源局：重点阵地用重兵 保障湖北地区医院不断电

人民网北京2月23日电（记者孙博洋） 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家能源局电力司司长黄学农就湖北尤其是武汉的生活生产能源保供相关情况进行回应。

黄学农表示，湖北省特别是武汉市,是全国疫情防控重中之重，这些地区的能源保障也是全国能源保障重中之重，国家能源局坚持重点阵地用重兵，确保能源保供万无一失。

他介绍说，在煤炭供应保证方面，持续加强煤炭储备。2月22日，湖北省煤炭库存约493万吨，处于近年来的高位；在油气供应保障方面，湖北省石油供应相对充足，17日到22日，湖北省成品油日均消耗约3900吨，库存超过50万吨，相当于130天左右的用量；在天然气保障方面，日均消耗量约1300万方，下游用气得到充分保障；在电力保障方面，对武汉雷神山、火神山、金银潭、黄冈大别山等重点医院和武汉36家方舱医院，落实供电保电“一户一案”措施。