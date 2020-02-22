疫情期间孩子不舒服去不去医院？专家：讳疾忌医可能耽误病情

人民网北京2月22日电 （许晓华）今日，国务院联防联控机制就保障生活必需品市场供应和流通工作情况举行发布会。

针对“孩子不舒服能不能去医院，会不会有感染风险”的问题。北京儿童医院急诊科主任、主任医师王荃表示，在疫情防控期间，孩子生病了，有的家长可能会因为害怕孩子去医院出现交叉感染，所以不愿意去医院。首先想提醒大家的是，儿童不是“小大人”，尤其是低龄儿童，往往会在很短的时间内出现明显的病情变化，如果一味的在家生扛，讳疾忌医，可能会耽误病情，甚至导致不良后果。

那么，在什么情况下应该带孩子去医院呢？王荃说，孩子最常见的症状是发热，因此三个月以下的孩子只要出现发热就应该去就诊，无论什么年龄的孩子，只要发热超过三天，也应该及时就诊。另外，由于各种原因导致孩子出现急性肢体活动障碍，意识改变，或者是外伤导致明显的出血，这些情况都应该及时就诊。

王荃介绍了一个简单的判断方法，就是看孩子这次生病是不是出现跟以往明显不同的症状和体征，如果有，就要及时去就诊。尤其是当孩子出现了精神反应弱、频繁呕吐，大便次数明显增加或者是脓血便，吃奶减少甚至拒奶，尿量减少、发热伴新发皮疹，或者出现了持续固定部位的腹痛或包块，烦燥、哭闹，而且不易安抚，喘憋、呻吟，出现呼吸增快，甚至出现了呼吸困难，面色变差、意识障碍、抽搐等。

王荃提醒，如果您的孩子出现以上症状，都要及时去就诊。如果是非急症，可以提前预约，错峰就诊。就诊期间，要做好自己和孩子的个人防护，全程戴好口罩，不要乱摸，回家以后，脱去外套和鞋子，认真清洗双手、洗脸。