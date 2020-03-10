疫情防控期间口腔非急症可延期就诊

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京口腔医院副院长刘静明说，在疫情防控期间，口腔急症需要到医院就诊，非急症患者可延后择期就诊。

刘静明说，新冠肺炎传播的主要途径是经呼吸道飞沫和密切接触传播。口腔诊疗时，会使用高速牙钻、三用枪、超声洁牙机等，可产生含有唾液、血液的飞沫，而患者在治疗过程中没有口罩保护，这些喷溅操作可造成就诊区域污染，存在院内交叉感染的风险。但“牙疼不算病，疼起来真要命”，一些口腔急症，例如：急性牙痛、牙外伤、口腔颌面部创伤和感染等急症，需到医院治疗。口腔恶性肿瘤的治疗不宜耽误，也要限期住院治疗。因此，在疫情防控期间，口腔急症需要到医院就诊，非急症患者可延后择期就诊。

看牙，如何避免感染风险？刘静明说，北京口腔医院在落实三级预检分诊的基础上，还制定了详细的分区、分级消毒措施，在划分门诊、病房、行政管理及后勤保障区域的基础上进行分级管理。其中，将门诊医疗服务区分为普通诊室、喷溅诊室、公共区域和休息区，病房医疗服务区分为普通病房、备用隔离病房、公共区域和休息区，分别制定了详细的物表、地面、空气消毒要求。医务人员根据岗位和操作的风险采取不同级别的防护措施。患者就诊保证“一医一患一诊室”，避免患者诊疗中的交叉感染风险，确保患者的安全。为了适应患者就诊需要，医院进一步拓展了急诊诊疗空间，增强急诊力量。（记者 贾晓宏）