商务部：确定150家保供企业 可保障湖北武汉等地较长时间供应

人民网北京2月22日电 （许心怡）22日，国务院联防联控机制就保障生活必需品市场供应和流通工作情况举行发布会。会上，商务部市场运行司副司长王斌表示，商务部会同发展改革委制定了武汉市疫情防控期间蔬菜、猪肉保供稳价方案，确定了中粮集团、河南万邦、双汇集团、金锣集团等一批肉菜保供的重点企业，会同国家粮食与物资储备局、国资委、农业部等部门确定了150家保供的骨干企业，这150家企业米面油、肉蛋奶、方便食品的货源超过60万吨，可足以保证湖北武汉等地较长时间的供应需求。

王斌介绍，商务部和交通运输部建立了直接的交通保障机制，依托9省联保联供机制，协调解决了一些周边省市复工复产难、交通运输不畅、货源不足等50余起急事难题。

“昨天，我们协调湖南省商务厅协助武汉市调运了急缺的一次性餐盒，第一批30万只已运往武汉，从提出需求到解决问题，用时不到10个小时。”王斌说，“自1月23日以来，9省联保联供机制相关省区市已经累计向湖北武汉调运生活必需品物资2.8万余吨。比如山东向湖北调运蔬菜近万吨；广西已经开出了7趟班列支持武汉；云南成立工作专班，积极落实蔬菜货源支援武汉；湖南发动社会各界力量，持续增加武汉生活必需品市场供应。”

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