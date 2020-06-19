北京粮食库存充裕 蔬菜水果供应较为充足

疫情之下，北京生活物资够不够？价格涨跌？如何保供应？昨天晚间，国家发改委相关负责人就北京市疫情防控期间生活物资保障答记者问。相关负责人表示，已经建立周边6省市联保机制，增加对北京市场供应。目前北京蔬菜、水果购销秩序逐步恢复，货源供应较为充足，市场运行总体有序。此外，北京粮食库存充裕、储备充足，仅地方储备就能保障全市6个月市场供应。

关键词：保供应

周边6省市联保增加供应

本次疫情中，新发地批发市场关闭对北京市蔬菜、水果等生活必需品市场供应造成一定影响，价格出现一定波动。

国家发改委相关负责人表示，国家发改委会同商务部等有关部门，支持北京市与周边省市供应企业加强对接，积极组织货源调运，增加物资供应，促进市场平稳运行。

具体来看，相关部门指导协调北京市、河北省在平谷马坊、河北高碑店等地设立蔬果等物资多功能中转储运站，保证进京蔬菜、水果等生活物资物流运输畅通，保障北京市场供应。

同时，建立周边6省市联保机制，协调天津市、河北省、内蒙古、辽宁省、山东省、河南省等6省市立即成立工作专班，梳理本地区输京大型骨干蔬果流通企业和货源，加强与北京方面的对接，增加对北京市场供应。

在组织调运蔬菜进京方面，协调河北省相关骨干农产品流通企业组织高碑店蔬菜货源5000吨供应北京，首批蔬菜已于6月18日晨运达首农集团西红门蔬菜存储库，其余也将于近期陆续到达。“目前北京蔬菜、水果购销秩序逐步恢复，货源供应较为充足，市场运行总体有序。”这位负责人说。

关键词：粮油保障

地方储备能保半年市场供应

据介绍，新发地农产品批发市场关闭后，国家粮食和物资储备局立即启动应急机制，制定了北京周边省份粮油应急保障预案。“目前，北京粮食库存充裕、储备充足，仅地方储备就能保障全市6个月市场供应。”这位负责人说，另外还有一定数量的中央储备，再加上企业商品库存，市场供应有保障。成品粮储备可保障全市32天市场供应，食用油储备可保障29天。此外，北京周边省份粮食库存充足，加工转化能力强，运输物流通畅，如有需要可随时供应北京市场。

记者获悉，国家粮食和物资储备局将抓紧建立重点骨干企业保障机制，加强市场货源组织调度，推动增加商业库存和政府储备，确保北京市粮油供应充足、价格稳定和市场运行平稳。

关键词：价格影响

近日粮油市场价格基本稳定

6月11日以来，国家发改委启动应急监测机制，建立日监测、日分析、日报告制度，加强重要民生商品市场价格监测。

总体看，近日北京粮油市场价格基本稳定；猪肉、鸡蛋价格小幅上涨；批发市场蔬菜价格6月15日一度出现较大幅度上涨，16日开始有所回落，商超蔬菜零售价格小幅上涨。

“下一步，我们和北京市将继续密切关注重要民生商品供应和价格情况，围绕关系人民群众切身利益的粮油肉蛋菜等商品，做好保供稳价工作。”这位负责人说。