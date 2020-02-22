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商务部：湖北及武汉重点超市均持续营业 武汉中商35家超市在运营

2020年02月22日16:47 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月22日电（王国菁）22日，国务院联防联控机制就保障生活必需品市场供应和流通工作情况举行发布会。会上，商务部服贸司司长冼国义表示，疫情发生以来，湖北及武汉重点超市，如武汉中商、中百控股和武商集团等企业的重点超市都在持续营业。

冼国义介绍称，目前，武汉中商有36家大型综合超市，除1家因疫情闭店外，35家都在运营，其中线上运营9家。中百控股1257家店，开业门店861家，比例接近70%，其中有507家面向社区团购。武商集团在湖北省内共有75家门店，其中在武汉市内的35家超市全部开业。

冼国义表示，针对当地居民小区封闭管理等新情况，各级商务部门还采取积极措施，推动发展新的商超运营模式，包括居委会代购商超配送、线上采购线下配送、定点直供小区等，努力保障疫情防控大局下的居民消费需求。

(责编：刘卿、李栋)


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