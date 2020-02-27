商务部：正研究针对性措施帮扶住宿餐饮业

在国务院联防联控机制26日新闻发布会上，商务部服贸司司长冼国义表示，疫情发生以后，住宿餐饮企业经营压力很大，商务部正在研究相关帮扶和振兴政策，预计疫情结束后住宿餐饮业将会迅速恢复。

据了解，住宿餐饮业2019年营业收入超过5万亿元，吸纳就业人员超过2600万人，是稳增长、促就业、惠民生的重要领域。疫情发生以后，住宿餐饮企业营业收入大幅下降，企业经营压力很大。

目前，各部门已出台了一系列的支持政策，主要包括对疫情防控期间住宿餐饮企业等生活服务收入免征增值税；免征、减征企业养老、失业、工伤保险费，缓交住房公积金；下调电价；下调支小再贷款利率至2.5%等。各地也出台了相关支持措施，包括房租减免，给予失业保险、稳岗返还补贴，为餐饮企业向大型集团用户提供团餐牵线搭桥等。

冼国义表示，中央和地方的支持政策正在逐步得到落实。根据商务部对4000多家生活服务企业开展的问卷调查，截至2月25日，有22%的企业表示已经享受到支持政策，一些大型住宿餐饮企业得到了银行的贷款支持，明显缓解了资金压力。

商务部监测情况显示，目前餐饮住宿业正逐步复工，企业收入也有所回升。商务部重点联系的20家大型连锁餐饮企业复工率已经达到57%；住宿业的复工率也已经达到50%以上。据悉，商务部已对住宿和餐饮业有序复工复产作出安排部署。

据悉，商务部正在会同相关部门进一步研究出台更有针对性的政策措施以支持企业渡过难关，同时还在研究疫情结束后振兴餐饮业的举措，促进餐饮业绿色、节约、生态发展。（记者北梦原）