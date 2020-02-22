商务部回应局地农产品“卖难”：针对“病因”，对症下药

人民网北京2月22日电（王国菁）22日，国务院联防联控机制就保障生活必需品市场供应和流通工作情况举行发布会。会上，商务部市场运行司副司长王斌表示，新冠肺炎疫情发生以来，受企业停工、用工短缺、采收和运销不畅以及各地餐饮饭店、集体伙食单位需求下降等因素的影响，多地局部出现了农产品“卖难”的现象。

针对这一现象，王斌表示主要呈现三个特点：一是“卖难”现象多集中在不易储存的生鲜、果蔬、禽蛋等品种。二是“南菜北运”等需要长距离跨区域调运的农产品容易出现“卖难”问题。三是应季品种上市延迟和即将上市的农产品叠加造成的滞销。

针对农产品流通不畅、产销脱节、供应链条断裂等“病因”，王斌称，商务部对症下药，会同农业、交通等部门发挥流通企业的优势，一手抓保供、一手抓产销对接，既保障市民的“菜篮子”，也照顾农民的“钱袋子”。

以下是商务部采取的具体方式：

一是加强产销对接的部署。先后印发了多个文件，动员各级商务部门协调做好市场应急保供和农产品销售，组织协会、企业建立农产品卖难的信息发布平台，目前通过平台已经累计销售了“卖难”的农产品超过1万吨。

二是多渠道拓宽农产品销售。疫情发生以来，建立了覆盖全国的50多家重点农产品批发市场日报跟踪监测制度，动员农批、零售、电商、物流企业共同参与，拓宽滞销农产品线上线下销售的渠道。一些大型的农产品批发市场通过减免交易费、场租费，吸引商户经营。各大电商平台和快递企业通过集中采购、直播促销、开辟绿色通道等措施，助力农产品销售。此外，中石化易捷便利店，全国126个地市的6000座加油站临时增加了蔬菜销售业务，解决部分没有销路的企业和农户的燃眉之急。

三是组织大型农产品批发企业开门营业，结合各地疫情防控的情况，有序组织大型农产品流通企业复工，保障农产品生产、储存、物流、批发、零售各环节正常经营。根据商务部的监测，全国已有80%以上的农产品市场恢复了经营。50个重点农产品批发市场，2月21日，蔬菜的总交易量比2月1日增长了26.4%。