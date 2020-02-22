商务部：增加猪肉市场供应 近期已投放中央储备肉3.5万吨
人民网北京2月22日电（王国菁）22日，国务院联防联控机制就保障生活必需品市场供应和流通工作情况举行发布会。会上，商务部市场运行司副司长王斌表示，商务部近期会同国家发改委、财政部分两批投放了中央储备肉3.5万吨，后期还将继续组织投放，增加猪肉市场供应。对猪肉生产和供应价格恢复常态，社会要坚定信心，保持耐心。
王斌介绍称，最近一段时间以来，全国生活必需品市场供应总体充裕，除了猪肉、牛肉价格有所上涨以外，其他品类价格涨幅都是明显回落的。粮油价格保持稳定，禽蛋、蔬菜价格不同程度回落，猪肉价格比月底略有上涨，但是同比涨幅依然较大。生猪生产连续4月回升，猪肉进口大幅增长，1月到2月上旬，上半月进口增长了3.5倍。
针对当前复工情况，王斌表示，近期全国商贸流通业复工率不断上升，连锁超市开业率95%以上，大型品牌连锁快餐店开业率90%左右，连锁便利店开业率80%左右，全国80%的大型农产品批发市场都已经开门营业，农贸市场、社区菜店、蔬菜市场等也在陆续恢复营业。电商平台、快递企业复工率大幅提升。
“目前百货店、购物中心开业率50%左右，沿街的一些专业店、专卖店、各类餐饮企业开业率较低。”王斌说，尽管现在受疫情的影响，市场面临一些困难，但是在各方努力之下，湖北市场总体运行平稳，商贸流通企业，粮油肉类蔬菜的库存不断增加，供应能力显著提升。
王斌补充称，湖北自古有九省通衢、鱼米之乡的说法，保障市场供应是具有坚实的基础的。其淡水产品占全国14.5%，稻谷产量占9.3%，猪肉产量占6.2%，禽蛋、蔬菜在5.5%左右。
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