热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

商务部：500家重点保供企业生活必需品库存合计达4万吨

2020年02月09日16:44 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月9日电 （刘卿）随着疫情防控工作的深入，粮油蔬菜等重要生活物资的稳定供应越来越重要，而北京、上海等大中城市返工和复工人员增多，肉蛋奶必需品需求也将逐渐增加。如何保障大中城市生活必需品？对此，商务部市场运行司副司长王斌在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上说，500家重点保供企业生活必需品库存合计达4万吨，一旦哪个城市出现紧急情况，商务部将与有关部门组织实施调运物资。

王斌表示，在国务院联防联控机制领导下，各部门密切配合，正在解决当前物资运输中存在的问题和人手较少情况。各部门普遍达成共识，既加快恢复生产，加快恢复开门营业。

王斌说，疫情发生后，商务部做了充分准备，部署相关大中城市可能出现的，返程比较集中、生活必需品需求增加的情况。同时，确定500家重点保供企业，其中400家是生产企业，50家大型农产品批发市场，20家全国骨干跨区域连锁企业集团，还有10大电商平台，一部分餐饮企业。

“目前，500家重点保供企业库存情况已经摸清，主要围绕蔬菜、肉蛋奶、粮油等急需商品。”王斌说，保供企业物资库存初步估算合计达4万吨，一旦哪个城市出现紧急情况，需要调运，商务部将与有关部门组织实施。

(责编：欧阳易佳、李栋)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn