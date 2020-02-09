商务部：500家重点保供企业生活必需品库存合计达4万吨

人民网北京2月9日电 （刘卿）随着疫情防控工作的深入，粮油蔬菜等重要生活物资的稳定供应越来越重要，而北京、上海等大中城市返工和复工人员增多，肉蛋奶必需品需求也将逐渐增加。如何保障大中城市生活必需品？对此，商务部市场运行司副司长王斌在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上说，500家重点保供企业生活必需品库存合计达4万吨，一旦哪个城市出现紧急情况，商务部将与有关部门组织实施调运物资。

王斌表示，在国务院联防联控机制领导下，各部门密切配合，正在解决当前物资运输中存在的问题和人手较少情况。各部门普遍达成共识，既加快恢复生产，加快恢复开门营业。

王斌说，疫情发生后，商务部做了充分准备，部署相关大中城市可能出现的，返程比较集中、生活必需品需求增加的情况。同时，确定500家重点保供企业，其中400家是生产企业，50家大型农产品批发市场，20家全国骨干跨区域连锁企业集团，还有10大电商平台，一部分餐饮企业。

“目前，500家重点保供企业库存情况已经摸清，主要围绕蔬菜、肉蛋奶、粮油等急需商品。”王斌说，保供企业物资库存初步估算合计达4万吨，一旦哪个城市出现紧急情况，需要调运，商务部将与有关部门组织实施。