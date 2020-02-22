交通运输部：快递业稳步恢复 中国邮政、顺丰和京东基本全部复工

人民网北京2月22日电 （许心怡）22日，国务院联防联控机制就保障生活必需品市场供应和流通工作情况举行发布会。会上，交通运输部政策研究室主任吴春耕表示，铁路、民航运输网络正常运行，快递业稳步恢复，中国邮政、顺丰和京东基本全部复工，其他的主要快递企业整体的复工率也达到66.7%。

吴春耕介绍，在客运、物流方面，2月份的第二周，铁路装车数连续4天持续增长，船舶进出港数量也出现回升迹象，快递业务量环比上周增长了1.1倍。2月18日春运结束以来，全国高速公路的车流量也呈现上升的趋势，这几天连续保持10%左右的增长率。21日，全国高速公路车流量达到1519.57万辆次，虽然与去年同期相比下降了47.54%，但是比上一日环比却上升了11.78%，这反映了复工复产方面的可喜变化。

在交通工程建设项目方面，截止到2月17日，除了疫情比较严重的湖北省以及因气候原因暂不具备复工条件的西北、东北9个省区以外，全国其他21个省（区、市）总投资超过10亿元的公路、水路的重点工程项目复工率达到了15%。铁路在建项目复工率达到36%，民航在建项目复工率达到15%，预计到2月底3月初将实现较大范围的复工。

在企业生产运行方面，虽然在疫情当中交通运输行业特别是交通运输企业受影响比较严重，但是对11854家公路水路运输企业进行调查，调查的数据显示，目前已经复工3550家，复工率约为30%，平均人员返岗率将近50%。其中，公路运输企业复工率28%，人员到岗率44%；水路运输企业复工率为41%，人员到岗率为68%；港口企业的复工率高一些，65%左右，主要港口企业运营正常。铁路、民航运输网络正常运行，快递业稳步恢复，中国邮政、顺丰和京东基本全部复工，其他的主要快递企业整体的复工率也达到66.7%。

吴春耕表示，下一步，交通运输部将继续采取严格的疫情防控措施，落实严格的复工复产岗位责任制，切实当好复工复产“先行官”，做到防疫复产两不误。