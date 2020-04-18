交通运输部：稳定外贸运输的基本盘 阶段性降费约70亿元以上

人民网北京4月18日电 （王国菁）18日，国务院联防联控机制就提升国际货运通道能力工作情况举行发布会。会上，交通运输部安全总监、水运局局长李天碧表示，交通运输部会同相关部委，研究落实阶段性免征和降低进出口货物的港口建设费、货物港务费、港口设施保安费等，稳外贸服务。据统计，阶段性降费约在70亿元以上。

李天碧介绍，今年一季度，受疫情的影响，国际贸易损失达3200亿美元，导致国际航运需求进一步萎缩，大幅下降。一季度，我国境内的港口货物吞吐量和集装箱吞吐量分别下降了4.6%和8.5%。为了进一步畅通或者说稳定海运的畅通，稳定外贸运输的基本盘。交通运输部重点采取了以下三方面的措施：

一是加强对干线港口和班轮公司的运行监测。根据外贸运输需求，引导班轮公司及时恢复因疫情影响削减的航线航班。

二是减免部分企业的费用。交通运输部会同相关部委，研究落实阶段性免征和降低进出口货物的港口建设费、货物港务费、港口设施保安费等，稳外贸服务。据统计，阶段性降费约在70亿元以上。另外，引导大型港口企业、航运企业适当延长免费堆存期，减免租箱费等措施，为企业降低费用约4亿元。

三是协调解决冷藏箱的港口滞留问题。春节前后，国内需求下降，部分集收运通道，集卡司机出现短缺，在天津、上海港出现了大量冷藏箱积压的问题。交通运输部及时指导港口企业，地方交通运输管理部门，加大堆存设施的改造，提升冷藏箱集疏运能力，通过多种方式解决疏港问题，及时恢复了正常港口生产秩序。

四是加强国际合作，维护正常航运生产秩序。积极与主要的贸易伙伴以及国际海事等国际组织进行沟通协调，避免针对国际航行船舶出现过度的防疫措施。

李天碧指出，近日，交通运输部还将会同商务部、海关总署、国家铁路局、中国民航局、国家邮政局，包括国铁集团，共同印发《关于当前更好服务稳外贸工作的通知》，重点从畅通外贸运输通道、促进外贸运输便利化、降低进出口环节的物流成本、营造良好外部环境、强化机制保障这5个方面出台16项具体措施。文件出台以后要抓好落实，加强综合交通运输方式之间的衔接，发挥各自的比较优势和组合效率，真正发挥交通运输先行官作用，促进国际物流畅通，更好地为稳外贸服务。