王贺胜：加强专业公共卫生机构建设 稳步提升公共卫生服务水平

人民网北京7月28日电 （许心怡）今日，国务院政策例行吹风会就《深化医药卫生体制改革2020年下半年重点工作任务》的相关情况进行了解读。国家卫生健康委副主任、国务院医改领导小组秘书处副主任王贺胜表示，党和国家始终高度重视公共卫生。特别是党的十八大以来，将完善公共卫生体系作为卫生健康事业改革发展重要内容，全面加强各类专业公共卫生机构建设，稳步提升公共卫生服务水平。

王贺胜指出，这次应对新冠肺炎疫情，我国的公共卫生体系经受住了考验，发挥了重要作用，但也暴露出一些短板和不足。下一步，将落实政策举措。一是在理顺体制机制、明确功能定位、提升专业能力等方面加大力度，改革完善疾病预防控制体系。二是围绕提高评估监测敏感性准确性、加强疫情分析研判、健全应对预案体系、强化人员能力储备等，提高突发重大公共卫生事件的发现和处置能力。三是按照“平战结合”原则，以提升传染病防治能力，健全分级、分层、分流的重大疫情救治机制为重点，优化重大疫情救治体系。四是创新方式、群专结合，动员全社会，深入开展爱国卫生运动。

王贺胜表示，还将按照传承精华、守正创新的要求，充分发挥中医药在重大疫情防控中的作用。加大对公共卫生领域的科研投入，集中力量开展基础研究和核心技术攻关。有针对性地推进传染病防治、突发公共卫生事件应对等相关法律修改和制定工作，完善公共卫生法治保障、做好法律衔接。