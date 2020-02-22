国家卫健委：湖北以外全国新增确诊病例31例 确诊病例存量加速消化

人民网北京2月22日电（许晓华）22日，国务院联防联控机制就保障生活必需品市场供应和流通工作情况举行发布会。会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在通报疫情情况时表示，除湖北以外，全国新增确诊病例31例，从数据可以看出，武汉、湖北其他地市、全国其他省份现有确诊病例数，均呈现下降趋势。

2月21日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例397例，新增死亡病例109例，其中湖北106例，河北、上海和新疆生产建设兵团各1例；新增疑似病例1361例。当日新增治愈出院病例2393例，解除医学观察的密切接触者26441人，重症病例减少156例。

湖北省将2月19日核减的病例数重新加回到确诊病例，并对数据进行了校正。根据校正后的数据，截至2月21日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例53284例，其中重症病例11477例；累计治愈出院病例20659例，累计死亡病例2345例，累计报告确诊病例76288例，现有疑似病例5365例。累计追踪到密切接触者618915人，尚在医学观察的密切接触者113564人。

湖北新增确诊病例366例，其中武汉314例；新增治愈出院病例1767例，其中武汉992例；新增死亡病例106例，其中武汉90例；现有确诊病例47647例，其中武汉36680例，这里面重症病例10892例，其中武汉9555例。累计治愈出院病例13557例，其中武汉7206例；累计死亡病例2250例，其中武汉1774例；累计确诊病例63454例，其中武汉45660例。新增疑似病例1125例，其中武汉927例；现有疑似病例4490例，其中武汉3414例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例104例，其中香港特别行政区68例；澳门特别行政区10例；台湾地区26例。

除湖北以外，全国新增确诊病例31例，新增疑似病例236例，新增死亡病例3例，重症病例减少51例。湖北以外省份新增确诊病例数均在10例以下或无新增确诊病例。

从数据可以看出，武汉、湖北其他地市、全国其他省份现有确诊病例数，均呈现下降趋势。其中，武汉从2月18日的峰值38020例持续下降至2月21日的36680例；湖北其他地市从2月14日的峰值13886例持续下降至2月21日的10967例；全国其他省份从2月11日的峰值9141例持续下降至2月21日的5637例。以上变化说明随着全国防控措施和救治力量的不断加强，特别是随着湖北内挖潜力以及全国对口医疗力量持续驰援，医疗救治工作取得积极进展，确诊病例存量正在加速消化。