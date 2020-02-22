蒙牛营养研究院：优质蛋白是如何提高免疫力

众所周知，牛奶是富含高蛋白、钙质及综合维生素的优质食品。日前，全国卫生产业企业管理协会食品与营养健康产业分会联合蒙牛集团等会员单位发出的《天天饮奶 健康中国人》倡议中，就建议国民多增加酸奶等发酵乳制品的摄入。近些天来，蒙牛联合众多营养科学专家，为大众奉上更多科普知识。21日，中国医学科学院北京协和医院临床营养科副主任、主任医师陈伟，发表《优质蛋白是如何提高免疫力》一文，从科普角度为大众奉上优质奶白与免疫力的相关知识。

以下为央广网刊登的专家全文：

蛋白质是一种含氮的高分子有机化合物，一切生命活动都与蛋白质有关，可以说蛋白质是生命活动的物质基础，没有蛋白质就没有生命。人体内的蛋白质发挥着重要的生理功能。

（1）最重要的是促进生长发育和修补组织。人体组织是由细胞构成的，这些细胞要不断更新，就要求蛋白质不断地提供更新的“原材料”，因此人体每天需要合成蛋白质70克以上，如果不能满足需要，则体重逐渐下降，生长发育停滞。

（2）调节人体的生理功能。人体的新陈代谢活动需要酶的做催化，如果没有酶参与反应，生命活动就无法进行；人体内的很多激素，如胰岛素、生长激素、肾上腺素等对机体的生长发育起非常重要的作用；血液中的抗体能够抵抗外来细菌、病毒的侵害。这些酶、激素、抗体都是由蛋白质或其衍生物构成的，因此蛋白质有调节生理功能的作用。

（3）蛋白质是遗传基因的主要物质基础。在遗传中占据重要地位的核蛋白、RNA、DNA等都是由蛋白质参与合成。

（4）调节水盐代谢和酸碱平衡。蛋白质负责使细胞间液进入血液系统，使血液进入小血管而给细胞提供营养。当人体极度缺乏蛋白质时，水就不能回到血管，而存留于细胞间液，由此出现水肿。

（5）蛋白质还具有解毒、运输营养物质的作用。很多营养素如铁、维生素E等都是以蛋白质为载体进入人体的，当蛋白质缺乏时，这些营养素的吸收和运转将下降。

目前营养学研究将蛋白质中含有的氨基酸模式进行划分，越接近人体蛋白质的氨基酸模式，越容易被人体吸收利用，这种蛋白质称为优质蛋白质。在其中含有的必需氨基酸种类齐全、数量充足、比例适当。如奶类的酪蛋白、乳清蛋白，蛋类的卵清蛋白及卵黄磷蛋白，肉类的清蛋白和肌蛋白，大豆蛋白。其中部分优质蛋白，如有些婴幼儿配方食品含有的乳铁蛋白能够牢固地与铁结合，使之不能被细菌、病毒利用，而达到抑制多种致病菌，如致病性大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌的生长繁殖，减少腹泻的发生。亦有报道指出对几种人体病毒具有抵抗作用，包括流感病毒、轮状病毒和丙型肝炎病毒等。此外乳蛋白还对肠道的细胞生长具有有益作用。有研究表明优质蛋白能刺激人体免疫系统细胞，作为婴幼儿或免疫系统受损人群的补充剂，提高抗病能力，降低生病的可能性。优质蛋白也是构成具有免疫功能的抗体成分，可以与外来蛋白质结合，这是除去外来入侵者的重要步骤。如果蛋白质摄入不足，免疫功能将会受损。

此外，严重的心理压力也会增加氮的排出。感染、发烧和外科手术也能导致氮大量丢失。疾病恢复期需要替补损伤的组织，故需增加蛋白质，尤其是优质蛋白质的供给。

为了在这个特殊时期，做好个人防护的同时，改善自己的健康，增加优质蛋白的摄入，提高免疫力，就能减少易感性，也能增强自愈能力。（陈伟 中国医学科学院北京协和医院临床营养科副主任 主任医师）