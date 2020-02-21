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公安部：对妨碍疫情防控的违法犯罪行为依法严厉打击

2020年02月21日16:14 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月21日电 （记者孙博洋）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，公安部治安管理局局长李京生表示，疫情期间，对妨害疫情防控违法犯罪行为，公安机关将依法予以严厉打击。

李京生表示，疫情防控期间，在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱；明知感染或者疑似感染，故意进入公共场所、交通工具进行传播；对医务人员吐口水，致使医务人员感染；以暴力、威胁等方法阻碍工作人员依法履行防疫、检疫、强制隔离、隔离治疗等措施等行为，构成犯罪依法追究刑事责任，不构成犯罪的依法处以治安处罚。

李京生还通报说，截至目前，各地公安机关累计查处哄抬物价、囤积居奇等非法经营案件274起；非法收购、运输、出售野生动物案件1787起；以危险方法危害公共安全案件198起；妨害传染病防治案件2530起；妨害公务案件3446起；利用疫情实施诈骗案件3013起；编造、故意传播虚假及有害信息案件5511起。累计刑事拘留3644人，行政拘留2.5万名，批评教育4.6万名。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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