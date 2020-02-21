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公安部：疫情期间这几类人员或将追究刑事责任

2020年02月21日16:45 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月21日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍依法防控疫情、维护社会稳定工作情况。公安部治安管理局局长李京生表示，对确诊或疑似患者故意隐瞒旅居史，并随意进出公共场所与他人接触，导致密切接触者感染或隔离，如构成犯罪的，将依法追究刑事责任。

“近期，一些确诊或疑似患者故意隐瞒旅居史，并随意进入公共场所，密切与他人接触，导致密切接触者感染或隔离的情况，目前比较突出的，这严重危及人民群众的生命安全和身体健康。”他说

李京生表示，对明知感染或疑似感染，却故意进入公共场所传播者，隐瞒病情与他人密切接触者；拒不配合防疫检疫及隔离治疗措施等可能造成疫情传播扩散，严重危害公共安全者；以及其他拒绝执行卫生防疫机构按照传染病防治法提出的防控措施，引起病毒传播或者有传播严重危险者，如构成犯罪将依法追究刑事责任，不构成犯罪的将依法处以治安管理处罚。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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