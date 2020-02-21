疫情“速冻”线下商业 中整协：解冻还需输氧自救

据了解，新氧科技在向武汉捐赠1000万元防疫资金，以及面向中国医美机构推出超过2000万元五大补贴措施之后，正在与中国整形美容协会联合发起第三轮“战疫”行动：输氧自救。

新氧科技联合多家品牌厂商面向中国医美机构推出了大力度的减免费用或返货政策，同时给予机构更大力度的消费买赠支持，以帮助线下商业在“春天”迅速复苏。

另外，新氧科技2月4日为地处疫情最严重四座城市的医美机构医护人员提供了免费的新冠专项保险。截止目前新氧科技赠送的新冠专项保险已覆盖了3500余名医美机构从业人员，并已扩大到平台全部4000家医美机构。

新氧相关负责人表示，很多消费者在疫情爆发前就做了医美项目，但是现在被疫情困在家中，术后恢复过程中不论是生理和心理都面临着很大的困难。新氧紧急邀请众多行业名家名师在线为用户提供医美咨询，科普工作，确保24小时在线提供服务。疫情期间新氧视频面诊共服务用户超过20000余人。

另据新氧颜究所数据显示，新氧APP的用户访问量和DAU均已经接近春节前的水平。