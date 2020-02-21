热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

疫情“速冻”线下商业 中整协：解冻还需输氧自救

2020年02月21日15:16 来源：人民网-人民健康网

据了解，新氧科技在向武汉捐赠1000万元防疫资金，以及面向中国医美机构推出超过2000万元五大补贴措施之后，正在与中国整形美容协会联合发起第三轮“战疫”行动：输氧自救。

新氧科技联合多家品牌厂商面向中国医美机构推出了大力度的减免费用或返货政策，同时给予机构更大力度的消费买赠支持，以帮助线下商业在“春天”迅速复苏。

另外，新氧科技2月4日为地处疫情最严重四座城市的医美机构医护人员提供了免费的新冠专项保险。截止目前新氧科技赠送的新冠专项保险已覆盖了3500余名医美机构从业人员，并已扩大到平台全部4000家医美机构。

新氧相关负责人表示，很多消费者在疫情爆发前就做了医美项目，但是现在被疫情困在家中，术后恢复过程中不论是生理和心理都面临着很大的困难。新氧紧急邀请众多行业名家名师在线为用户提供医美咨询，科普工作，确保24小时在线提供服务。疫情期间新氧视频面诊共服务用户超过20000余人。

另据新氧颜究所数据显示，新氧APP的用户访问量和DAU均已经接近春节前的水平。

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn