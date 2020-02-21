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医保预拨付超171亿元能满足医疗救治需要

2020年02月21日11:47 来源：北京日报

昨天，国务院联防联控机制新闻发布会，介绍医疗救治经费保障、医务人员待遇落实工作情况，有关负责人表示，我国针对新冠肺炎患者的医疗救治提出“两个确保”政策，即确保患者不因费用问题影响就医，确保收治医院不因支付政策影响救治。截至2月19日，各省（区、市）及新疆生产建设兵团医保部门提前拨付定点救治医疗机构的专项资金171.79亿元，能满足医疗救治需要。同时，督促各地为疫情防控牺牲人员申报烈士褒扬。

国家医保局医药管理司司长熊先军介绍，符合卫生健康部门制定的新冠肺炎诊疗方案的药品和诊疗服务项目都临时纳入医保基金支付范围；对于卫生健康部门认定的确诊和疑似患者，无论是本地的还是异地的都实行先救治后结算，在基本医保、大病保险、医疗救助等按规定支付后个人负担部分由财政给予补助。

目前，全国所有的专治医疗机构都纳入了医保定点，火神山医院、雷神山医院已及时纳入医保定点。

国家卫健委人事司副司长段勇表示，各地医务人员临时工作补助由同级地方财政先行垫付，最后由中央财政据实结算；对于各地派出到湖北的医务人员，由派出地进行单列统计汇总。他特别强调，“发放人员范围不受编制、身份等限制，以具体参加实际工作为准。”（记者 任敏 刘欢）

(责编：李轶群、许晓华)


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