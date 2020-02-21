医保部门拨付专项资金超171亿元

[截至2月19日24时，据31个省（区、市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例56303例，其中重症病例11864例；累计治愈出院病例16155例，累计死亡病例2118例，累计报告确诊病例74576例；现有疑似病例4922例。累计追踪到密切接触者589163人，尚在医学观察的密切接触者126363人。]

2月20日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍医疗救治经费保障、医务人员待遇落实工作情况。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，除湖北以外，全国新增确诊病例45例，新增疑似病例397例，新增死亡病例6例，重症病例减少45例。新增确诊病例总数已连续16天下降，湖北省以外省份新增确诊病例数均在10例以下或无新增确诊病例，新增死亡病例数一直保持在较低水平。

国家医保局医药管理司司长熊先军表示，截至2月19日，各省（区、市）及新疆生产建设兵团，医保部门提前拨付定点救治医疗机构的专项资金171.79亿元。预拨付资金能够满足现阶段的医疗救治需要。

预拨付资金能满足现阶段医疗救治需要

熊先军在发布会上说，截至2月19日，各省（区、市）及新疆生产建设兵团，医保部门提前拨付定点救治医疗机构的专项资金171.79亿元，其中湖北预拨付30.16亿元，武汉市预拨付9.02亿元。

“从目前确诊和疑似患者实际发生的医疗费用来看，预拨付资金能够满足现阶段的医疗救治需要。”

熊先军介绍，目前全国所有的专治医疗机构都纳入了定点，国家医保局重点指导湖北省和武汉市医保局，主动与省卫生健康和财政部门沟通，全力做好人员救治工作，救治费用按规定纳入医保支付的都予以报销。同时指导武汉市医保局按照特事特办、急事急办的原则，第一时间在开业的同时就将火神山医院、雷神山医院纳入医保定点。

临时性工作补助发放不受编制身份限制

有记者问，参与疫情防控的医务人员和防疫工作者，会对他们给予临时性的工作补助，具体发放范围是什么？国家卫生健康委人事司副司长段勇回应称，发放范围是按照人社部和财政部2016年关于传染病疫情防治人员临时工作补助政策当中规定的范围进行发放。

“需要特别强调一点，人员范围的确定不受编制、身份等限制，以具体参加实际工作为准。”他表示。

段勇表示，积极与有关部门协调沟通，在人社部、财政部大力支持下，在短时间内快速出台了一系列待遇保障政策。向承担疫情防控任务的医疗卫生机构核增绩效工资总额，允许医疗卫生机构向一线的医务人员额外发放工作补助。

要求各地做好牺牲医护人员烈士申报

国家卫生健康委人事司副司长段勇表示，为了弘扬在疫情防控期间，广大医务人员无私忘我的奉献精神，将对在疫情防控中涌现出来的先进集体、先进个人进行及时表彰，宣传他们的先进事迹，激励广大医务人员更好地投入到疫情防控工作中，为做好疫情防控工作增强信心、凝聚力量。

段勇表示，2月17日，退伍军人事务部和中央军委政治工作部联合印发了《关于妥善做好新冠肺炎疫情防控牺牲人员烈士褒扬工作的通知》，国家卫生健康委研究了卫生健康系统医务人员烈士申报的工作，并给各地提出四点要求：各地卫生健康主要负责人要负总责，第一时间推动落实相关工作；要了解本地医务人员相关情况，督促牺牲人员单位，及时向退休军人事务部申报烈士；对牺牲人员家属进行慰问，了解并解决实际困难，做好心理疏导；做好牺牲人员先进事迹宣传。文/本报记者 刘艺龙 孟亚旭