居家养生防病 三膳三茶煲起来

正值新冠肺炎疫情期间，中医认为通过调理体质、固本强基，有助预防及降低流感易感性。广东省中医院组织中医治未病专家编制了《广东省2020年冬春季节中医药扶正固本养生保健指引》，推荐适合当下时令的药食同源方以及一系列适合大众的生活方式、汤膳茶饮建议，以固本纠偏、防病强身，街坊们在家不妨结合实际用起来。

三道药膳方（均为3人份）

1号方：

适用于体质平和人群（平素身体健康，无明显寒热偏颇者）

组成：黄豆、黑豆各50克，北杏仁15克（打碎），瘦肉250克，陈皮1瓣，生姜30克，紫苏叶10克（鲜品更佳）。

煎煮方法：豆类用清水浸泡30分钟；猪瘦肉洗净切成肉末后备用；瘦肉及紫苏叶之外的各种食材加水2000~3000ml毫升，大火滚开后转小火煮40分钟，加入肉末及紫苏叶，再煮5~10分钟，加入适量食盐调味后即可饮用。

服用方法：煲汤饮用，饭后1小时温服。近1个月可以每周连续服用3天，或每2~3天服1次。

2号方：

适用于体质偏虚夹湿型人群（平素怕冷怕风，四肢偏凉，不耐寒凉，胃口欠佳，大便稀烂者）

组成：黑豆50克，黄豆50克，紫苏叶15克（鲜品更佳，干品亦可），葱白3~4根，生姜50克（切片），炒白扁豆30克，陈皮10克，红枣25克（约），生甘草10克。

煎煮方法：豆类用清水浸泡30分钟；所有食材加水1500毫升，大火滚开后转小火煮40分钟，大约煮成800毫升。

服用方法：7~17岁每天服用150~200毫升，18岁以上每天服用200~300毫升，饭后1小时温服。近1个月可以每周连续服用3天，或每2~3天服1次。

3号方：

适用于体质偏实夹湿热型人群（平素口干口苦，大便干结，颜面油腻，容易咽痛，口腔溃疡者），孕妇慎用。

组成：黄豆50克，北杏仁15克（打碎），生姜30克（切片），薏苡仁15克，淡豆豉15克，青皮10克，陈皮5克，葛根20克，蒲公英10克，生甘草10克。

煎煮方法：黄豆、薏苡仁用清水浸泡30分钟，所有食材加水1500毫升，大火滚开后转小火煮40分钟，大约煮成800毫升。

服用方法：7~17岁每天服用150~200毫升，18岁以上每天服用200~300毫升，饭后1小时温服，可以连续服用3天。

三道茶饮方（均为3人份）

1.生姜红枣茶（适合体质虚寒者）

组成：生姜30克（切片），红枣30克（掰开），普洱茶叶10克。冲泡饮用。

2.乌梅冰糖水（适合体质易上火者）

组成：乌梅30克（需要用药房的乌梅，非零食），冰糖适量。煮泡或冲泡饮用。

3.苦荞麦绿茶（适合体质实热者）

组成：苦荞麦或荞麦10克，绿茶叶10克。冲泡饮用。

注意：

1.服用期间有不适感觉者，应立即停止服药并及时咨询医师。

2.对上述材料有过敏史者禁用，过敏体质慎用。

3.如不喝茶的朋友或者是小儿，可以酌情加用红糖、冰糖或蜂蜜调味。

4.本方案仅用于大众人群作为调理、预防使用，不能用于患病后的治疗。如出现发热、咳嗽、流涕等感冒症状，请到医院进一步诊疗。

居家养生做好九件事

建议在中国疾控中心发布的相关预防指引、做好个人卫生防护的基础上，同时注意以下事项，有助提高免疫力：

1.避免熬夜，保证充足休息。

2.避免到人流密集场所，减少聚会。

3.避风寒，保证头、颈、腰背、下肢的保暖。

4.避免进食油腻、煎炸、烧烤、辛辣食物。

5.养成每天定时排便的习惯，尽量保证每天能自然排解大便。

6.在天气晴好的日子，多晒太阳，在户外进行深呼吸、慢跑、八段锦等锻炼，以身上有微微温热感或微微出汗为佳。

7.用艾条按每100平方米1条或苍术饮片约15~30克的分量，在室内燃烧、烟熏。注意熏蒸期间人不要逗留在室内，熏蒸完毕后彻底通风再进入房间。

8.手足偏凉人群，可1~2天沐足1次。

9.辟秽香囊：苍术、白芷、菖蒲、川芎、香附、辛夷、吴茱萸、藿香、艾叶，各等分。共研细末后放在布包中。随包佩带或放置家中。

（广州日报全媒体记者周洁莹 通讯员宋莉萍）