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疫情下保持理性 这样做提升安全感

2020年02月21日09:22 来源：广州日报

　　日前，国家卫健委印发了《新型冠状病毒感染的肺炎疫情紧急心理危机干预指导原则》，将心理危机干预纳入疫情防控整体部署。这段时间，许多人担忧、不安，甚至焦躁、恐慌，严重时失眠、抑郁。怎么办？除了对身体的科学防护措施之外，心理状态同样值得关注。“幸福感与心理安全感息息相关。”广州医科大学第三附属医院精神医学科主任医师周伯荣提示，过度的忧虑和精神紧张，导致免疫功能紊乱和下降，不利于抵抗疫情，更会引起原有身体疾病的复发，对人身心带来巨大的创伤。

　　这七个症状意味着缺安全感

　　网络时代，信息传播得快。但有时真假难辨。有人抢购和囤积某些物资，周伯荣指出，这些非理性的行为，是“集体无意识恐慌”的外化表现。

　　他提醒，如果出现以下七个症状，可能意味着心理安全感缺失甚至出现一定程度的心理危机：

　　1.不断搜索疫情信息。

　　2.睡眠障碍，出现失眠、早醒、易惊醒的情况。

　　3.过度担心、焦虑不安。

　　4.不自主的间断发作性心悸胸闷，胃肠痉挛症状，但是，心率正常，症状缓解快。

　　5.出现类似呼吸疾病症状，嗓子疼、咳嗽，呼吸不舒服，不过症状不恒定，易消失。

　　6.过于惧怕去医院就诊。

　　7.担心身边所有人的健康。

　　这样做有助提升安全感

　　“不安全感是人们出现恐慌、焦虑、强迫、过激等行为的根源。”周伯荣提醒，在做好新冠肺炎的防护之外，大家也要对自己和身边的亲友可能出现的心理危机进行有效疏导，帮助缓解紧张焦虑的情绪，提升安全感。他建议可通过以下几点来提升个人安全感：

　　1.加强与亲友的情感沟通

　　在居家期间，如果有焦虑和恐慌的情绪，首先要接纳，并主动向亲人表达、适当宣泄，切忌压抑恐慌情绪。同时可静下心来体验亲密关系，与家庭成员之间多些情感交流和互动。对于独居者或单身者，可借助网络和电话等方式与亲友多沟通、加强情感交流，用心让彼此感受到对方的爱。

　　2.正能量强化社会安全环境

　　社会是个“大家庭”，每个人都是这个家庭的一分子。国家对抗疫有周密的部署，以医护人员为典型的很多人为“大家”而“舍小我”，互相给予正能量的关爱和帮助，有助强化社会安全环境。

　　3.树立积极平和的生存信念

　　生存的意义或许对每个人都不太一样，但在危难面前常常会出现一致的生存信念。医护人员逆行抗疫，为社会和他人不顾个人的安危，是“向死而生”的精神。作为普通民众，在疫情面前尽可能平和面对，不急躁、不慌乱，树立积极的生存信念。

　　4.提升自我认可

　　提升自我认可，包括接纳自我的一切，专注当下，敢于表达自己的情感、关爱身边的人，敢于选择自己认可的积极正面行为，有助增强自信、提高战胜困难的能力。

　　5.通过正规渠道掌握必要的防护知识

　　了解权威机构发布的新冠肺炎防控知识，不信谣、不传谣，掌握必要的防护技能，理性看待疫情。在家里可以适当健身，也可尝试静坐冥想，保持规律作息、充足睡眠，增强机体免疫力。回到工作岗位后，提高对工作的专注度，也有助于缓解过度紧张的情绪。（全媒体记者翁淑贤 通讯员王慧、白恬）

(责编：许晓华、李轶群)


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