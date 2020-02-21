精兵强将挺进抗疫一线

1月27日，北京市向武汉市派出一支136人的市属医院医疗队，并全部进驻武汉协和医院西院区，管理3个病区。截至目前，北京医疗队累计收治新冠肺炎患者234例，其中重症患者143例、危重症患者69例，累计治愈出院患者30例。

“患者情况危急，得赶紧做穿刺！”2月17日夜里，在武汉协和医院西院区隔离病房内，一名78岁的男性新冠肺炎重症患者突发紧急情况……北京医疗队队员、北京安贞医院重症医学主任医师贾明发现后，立即带领值班医生对该患者实施了膀胱穿刺。

此前，贾明已经在病房内值班近3个小时，防护服和口罩都出现了漏气情况；按照规定，他应该出去更换新的防护用具。“更换一次防护服，来回得一个小时，患者等不起。当时没多想，第一时间只想救人！”贾明说。

原来，该患者躺在病床上，由于同时患有前列腺增生，无法自主排尿。泌尿科值班医生过来插尿管没能成功……贾明检查他的腹部，发现有明显包块，诊断为尿潴留。“患者的血压已经升到了180，如果是正常情况应该做床旁紧急造瘘，但当时条件不允许；如果不及时处理，随时可能有生命危险。”贾明说。

“患者做了膀胱穿刺，抽出400毫升尿液，血压也降到了140，心率稳定了。”贾明介绍说，第二天，他又对患者进行进一步治疗，彻底解决了问题。

1月26日，贾明主动报名参加支援湖北医疗队，到了武汉后，一直坚守在隔离病房和重症监护室。紧要关头抢救患者，对他来说已是家常便饭。贾明参加过2003年抗击非典疫情，在救治危重症患者方面经验丰富。

北京医疗队队员人数虽然不算多，但个个都是贾明这样经验丰富的精兵强将。此次派到武汉的136名医疗队员，全部来自北京友谊医院、北京同仁医院、北京朝阳医院、北京安贞医院等12家北京市属三甲医院，专业能力较强、救治经验丰富。

此外，北京医疗队在武汉还率先开展了5G远程诊疗。北京朝阳医院通过5G远程会诊平台实时对武汉协和医院西院区诊疗、培训进行援助。下一步，5G远程诊疗将对接北京地坛医院，为多家医院同时会诊武汉的患者创造有利条件。

“作为一名护士，我知道我的责任和使命，在疫情面前，我不会退缩！”1月27日，北京医疗队队员、北京友谊医院感染科主管护师吴正芳收拾好行李准备出门，奔赴武汉……

1月29日，在武汉协和医院西院区，吴正芳临危受命，担任护士长，带领18名护士进入病区，成为第一批进入隔离病房的医疗队队员。

17年前，非典疫情期间，吴正芳也冲到过抗疫一线。那时，她还是一个不到30岁的年轻妈妈；如今，她的儿子已上高三了。“他跟我说，以后也要当一名医生，以我为榜样，在需要的时候冲到前线，做一件伟大的事。”想起儿子，吴正芳露出了微笑……

北京医疗队负责的病区床位几乎一直处于饱和状态，护理任务不轻松：给患者量体温、打点滴、发药喂药、清理身体。吴正芳已坚持战斗了20多天。其间，她需要频繁与患者接触，每次值班都要严格穿上防护服，做到全副武装，与同事沟通基本靠喊；值完班，她常常浑身湿透、声音沙哑，但从来没叫过一声苦，喊过一次累……

除了正常护理，护士们还要给患者进行心理疏导。吴正芳坚持与患者聊天，劝导他们遵医嘱、保持好心情。每天她都给患者加油鼓劲，以增强他们与疾病战斗的信心。

在吴正芳的带领下，北京医疗队护士团队精心护理患者，不断收到感谢信和好评。目前，吴正芳带领的护士团队负责的病区已经有8名患者治愈出院。

《 人民日报 》（ 2020年02月21日 06 版）