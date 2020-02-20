每隔7天就组队  国家中医医疗队577名“逆行者”赴汉战“疫”

“中药材、贴敷、艾灸全部备齐，目标雷神山！”自2月15日起，由上海、吉林、广东医护人员共同组成的第四批国家中医医疗队，先后奔赴武汉雷神山医院。此前，已经有来自全国各省市组成的三批国家中医医疗队，奋战在武汉一线，全面开展中西医结合救治。

平均每隔7天，就有一支国家中医医疗队“逆行”武汉

1月25日，庚子年正月初一，国家中医药管理局依托中国中医科学院组建的第一支国家中医医疗队共25人赶赴武汉，支援当地开展新型冠状病毒感染的肺炎防治工作。国家中医药管理局副局长闫树江、黄璐琦院士领队，奔赴中医药防控新型冠状病毒感染的肺炎战场。

随后，平均每隔7天，国家中医药管理局便组织一批国家中医医疗队奔赴前线驰援武汉。“医疗队队员是疫情防控战线上最英勇的‘逆行者’，是中医药系统最美丽的‘奋斗者’，是人民群众最可靠的‘守护者’，希望医疗队充分发挥中医国家队的带头作用，树立中医药行业形象，为中医药事业作出贡献，守护人民群众健康。”国家中医药管理局副局长闫树江慰问医疗队队员时说。

577名医疗队员，4支国家中医医疗队“守护”武汉

2月17日上午，广东新一批由60人组成的国家中医医疗队从广州、深圳集结出发，奔赴武汉雷神山医院冲锋战“疫”前线，按照国家中医药管理局部署，他们被纳入第四批国家中医医疗队，按照重症治疗的要求以1:3医护比成建制组建，自此第四批国家中医医疗队集结完毕。

据统计，目前已经有4支国家中医医疗队577名医疗队员驰援在战“疫”一线，随着疫情形势的不断严峻，他们先后投入到这场没有硝烟的战“疫”中，心手相连，共克时艰，共同为打赢疫情防控阻击战贡献自己的力量。

9省市中医院，多专科科室骨干队员“支援”武汉

自1月29日第一批国家中医医疗队接管金银潭医院南一病区以来，来自中国中医科学院、北京中医药大学、上海中医药大学、天津、广东、江苏、河南、湖南、陕西、吉林9省市中医医院的医务人员,组成四支国家中医医疗队支援湖北武汉，分别入驻武汉金银潭医院、湖北省中西医结合医院，接管江夏方舱医院及雷神山医院四个病区。

其中，他们主要来自呼吸科、重症医学科、心内科、感染科、急诊科、影像科、ICU等专科科室，他们中有去过小汤山抗击SARS的医护人员，有参与汶川抗震救灾的退役军人，大部分有传染病防控工作经验。“疫情发生以来，我已经申请出征3次，今天终于成行了，不灭‘新冠’誓不还！”在广州南站月台上，第四批国家中医医疗队成员蔡书宾说。

湖北中医药使用率超八成，首批国家中医医疗队治疗重症显成效

日前，中国中医科学院发布消息称，首批国家中医医疗队在主要收治重症新冠肺炎患者的武汉市金银潭医院取得成效。随着医院及患者对中医药的逐渐认可，自1月29日医疗队接管病区至2月15日，已经累计治愈出院患者35名，收治患者均为重症患者。

此外，据湖北省卫健委发布的数据，截至2月16日24时，湖北省225所定点救治医院中，确诊患者中医药使用率达83.3%。全省42家定点中医医院中，中医药使用率96.4%，患者发烧、乏力、咳嗽等症状和影像学显著改善，总有效率为81.3%。

从全国来看，在2月17日国务院联防联控机制新闻发布会上，据国家中医药管理局医政司司长蒋健介绍，全国中医药参与救治的确诊病例共计60107例，占比为85.20%。其中，湖北以外的地区中医药参与治疗确诊病例的治愈出院和症状改善占87%。（高瑞瑞）