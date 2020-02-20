专家解读第六版诊疗方案更新的内容

人民网北京2月20日电 （许晓华）在今日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，中华医学会感染病学分会主任委员王贵强表示，新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第六版）有利于提高诊断能力、提高救治水平、降低病死率。

王贵强说，相比之前的五版，试行第六版诊疗方案主要在六个方面发生了变化。

首先是从流行病学、传播途径方面，传播途径里明确在相对封闭的条件下，高浓度气溶胶持续暴露或长时间暴露可能存在气溶胶传播风险，不是一般情况下都可以传播；

其次是在确诊病例核酸检测方面，把上呼吸道和血液标本去掉了，如果使用粪便标本，大便标本做出阳性也可以做诊断，希望通过这样的改进提高核酸检测的敏感性；

三是在重症患者诊断标准，第六增加了一条，即24小时到48小时肺部影像学快速进展大于50%的情况，要按照重症病例进行管理；

四是取消临床诊断病例；

五是把一些临床有效药物纳入到新版诊疗方案；

六是增加了出院病人的管理。

“我们希望新版诊疗方案，从诊断和治疗方面为临床提供更可操作的技术和策略，目标还是进一步降低病死率。”王贵强说。