国家医保局：对新冠肺炎患者医疗费用单独列预算

人民网北京2月20日电 （记者许心怡）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家医保局医药管理司司长熊先军表示，在新冠肺炎疫情的特殊时期，医保部门及时调整了专治医疗机构的总额预算指标，对新冠肺炎患者医疗费用单独列预算，不占用当年总额预算指标。

熊先军说，为缓解医疗机构垫资压力，医保经办机构向专治医疗机构预付专项资金，专门用于新冠肺炎的医疗救治。医保经办机构根据医疗机构的需要，确保及时结算，保证救治工作的顺利进行。

“截至2月19日，各省（区、市）及新疆生产建设兵团，医保部门提前拨付定点救治医疗机构的专项资金171.79亿元，其中湖北预拨付30.16亿元，武汉市预拨付9.02亿元。从目前确诊和疑似患者实际发生的医疗费用来看，预拨付资金能够满足现阶段的医疗救治需要。” 熊先军说。