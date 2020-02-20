国家卫健委：新增确诊病例总数连续16天下降

人民网北京2月20日电 （记者许心怡）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，新增确诊病例总数连续16天下降，湖北省以外省份新增确诊病例数均在10例以下或无新增确诊病例，新增死亡病例数一直保持在较低水平。

米锋表示，2月19日0时—24时，新增确诊病例394例，新增死亡病例114例，其中湖北108例，河北、上海、福建、山东、云南、陕西各1例；新增疑似病例1277例。当日新增治愈出院病例1779例，解除医学观察密切接触者25318人，重症病例减少113例。

截至2月19日24时，现有确诊病例56303例，其中重症病例11864例；累计治愈出院病例16155例，累计死亡病例2118例，累计报告确诊病例74576例；现有疑似病例4922例。累计追踪到密切接触者589163人，尚在医学观察的密切接触者126363人。

“2月19日，全国新增治愈病例数连续第二天超过新增确诊病例数，差值继续扩大，说明医疗救治效果明显，救治压力正逐步减轻。”他说， 2月18日-19日，中国—世界卫生组织新型冠状病毒肺炎联合专家考察组分为两个小组，分别在四川和广东考察新冠肺炎疫情防控工作，与省、市卫生行政部门座谈，并赴有关疾控、医疗机构等进行现场考察。