酒精消毒要通风　含氯消毒剂要适量

连日来，为防范新型冠状病毒肺炎，很多家庭、单位都在使用75%乙醇、含氯消毒剂、过氧乙酸等不受特殊管控的消毒产品，由此引发了一些因过度使用、储存不当而造成环境污染、损害人体健康的隐患，甚至引发火灾、中毒、灼伤等安全事故的风险。为规范安全使用消毒产品，山西省卫生健康委提醒大家，在使用这些消毒产品时，一定要注意安全。

酒精消毒时一定要防火

乙醇俗称酒精，在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，酒精蒸汽与空气可以形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起爆炸燃烧。酒精蒸汽比空气重，能在较低处扩散到较远的地方，遇火源会着火回燃。在没有明火的前提下，酒精自燃温度在323℃，超323℃以上会自燃。酒精在空气中爆炸极限为3.3%—19%，当空气中的酒精含量达到3.3%以上，遇到火源会发生闪爆；当达到19%，温度等于或大于13℃以上时，遇到火源就会闪燃。

因此，在使用酒精时，一定要注意以下事项：

1、注意通风。在室内使用酒精时，需要保证良好通风，使用过的毛巾等布料清洁工具，在使用完后应用大量清水清洗后密闭存放，或放通风处晾干。

2、正确使用。使用前彻底清除使用地周边的易燃及可燃物，使用时不要靠近热源、避开明火。给电器表面消毒前，应先关闭电源，待电器冷却后再进行。如用酒精擦拭厨房灶台，要先关闭火源，以免酒精挥发导致爆燃。酒精每次取用后，必须立即将容器上盖封闭，严禁敞开放置。

3、适量储存。酒精是易燃易挥发的液体，居民在家中用酒精消毒时，建议购买民用小包装的医用酒精，单瓶包装不宜超过500毫升，绝不要在家中大量囤积酒精，以免留下安全隐患。

4、安全存放。酒精容器应首选玻璃或专用的塑料包装储存，并必须有可靠的密封，严禁使用无盖的容器。剩余酒精存放时特别要注意盖紧盖子，避免挥发，要避光存放在阴凉处，不要放在阳台、灶台、暖气等热源环境中。

5、加强教育。有幼儿的家庭，酒精应该放在小孩触摸不到的地方，避免误服。对于年龄稍大的孩子，家长可以给孩子讲解酒精的特性，教育孩子不要玩弄酒精，更不能用火点燃。

6、应急处置。如果酒精遗洒，应及时擦拭处理。酒精意外引燃可使用干粉灭火器、二氧化碳灭火器等进行灭火，小面积着火也可用湿毛巾、湿衣物覆盖灭火。如在室外燃烧，可以使用沙土覆盖。

含氯消毒剂碰到皮肤要赶紧冲洗掉

含氯消毒剂是指溶于水产生具有灭杀微生物活性的次氯酸的消毒剂。这类消毒剂包括无机氯化合物(如84消毒液、次氯酸钙、氯化磷酸三钠等)、有机氯化合物(如二氯异氰尿酸钠、三氯异氰尿酸、氯铵T等)。含氯消毒剂具有一定的氧化性、腐蚀性以及致敏性，过量或长期接触可能会致人体灼伤，与其它物质混用，有可能发生化学反应引起中毒。

因此，在使用含氯消毒剂时，要特别注意以下事项：

1、采取防护。含氯消毒剂一般具有很强的刺激性或腐蚀性，如果长时间直接和人体接触，对人的皮肤和黏膜有较大的刺激，调配及使用时必须佩戴橡胶手套。

2、正确使用。含氯消毒剂严禁与其他消毒或清洁产品混合使用。如84消毒液与洁厕剂混合，会产生有毒气体，刺激人体咽喉、呼吸道和肺部而引发中毒。

3、规范用途。含氯消毒剂的漂白作用与腐蚀性一般较强，严禁与酸性物质接触，最好不要用于衣物的消毒，必须使用时浓度要低，浸泡的时间不要太长。

4、安全存放。含氯消毒剂应储存于阴凉、通风处，远离火种、热源，避免阳光直射，并应该放在小孩触摸不到的地方，避免误服。

5、应急处置。皮肤沾染含氯消毒剂原液时，必须立即用大量流动清水冲洗，眼部溅到含氯消毒剂时要用清水或生理盐水连续冲洗，并迅速送医院治疗。误服者可立即喂食牛奶、蛋清等，以保护胃黏膜减轻损害，然后进行催吐，并马上送往医院进行救治。

过氧乙酸一定稀释后再使用

过氧乙酸消毒剂是一种强氧化剂，为无色液体，有强烈刺激性气味，具有酸性腐蚀性，必须稀释后使用。过氧乙酸可分解为乙酸、氧气，与还原剂、有机物等接触会发生剧烈反应，有燃烧爆炸的危险。

因此，在使用过氧乙酸时需要注意以下事项：

1、采取防护。应严格按照所购入的过氧乙酸消毒液的浓度和使用说明进行稀释，稀释及使用时必须佩戴橡胶手套，操作要轻拿轻放，避免剧烈摇晃，防止溅入眼睛、皮肤、衣物上。

2、正确使用。过氧乙酸消毒液具有一定的毒性，在进行室内喷洒消毒时浓度不宜过高，以免危害人体。在进行室内熏蒸消毒时，人员应撤离现场，熏蒸结束室内通风15分钟后人员方可进入。过氧乙酸对金属有腐蚀性，不能用于对金属物品的消毒。

3、安全存放。过氧乙酸消毒液应储存于阴凉、通风处，远离火种、热源，避免阳光直射，并应该放在小孩触摸不到的地方，避免误服。

4、应急处置。皮肤沾染过氧乙酸消毒液原液时，必须立即用大量流动清水冲洗，眼部溅到过氧乙酸消毒液时要用清水或生理盐水连续冲洗，并迅速送医院治疗。

这些消毒措施最好不要用

1、不要对室外环境开展大规模的消毒,如使用飞机、无人机、喷洒车、雾炮车等设备对街道、社区、园区、广场、马路、行驶的汽车外表面及车轮等实行大规模喷洒消毒剂(粉)消毒。

2、不要使用超低容量喷雾器、热烟雾机等对外环境进行空气消毒。

3、不要直接使用消毒剂(粉)对人员进行消毒,如设置喷雾消毒通道让人员通过,或直接对人员喷洒消毒液。

4、不要对水塘、水库、人工湖等环境中投加消毒剂(粉)进行消毒。

5、不得在有人的条件对空气(空间)使用化学消毒剂消毒,不得使用醇类、季铵盐类、醛类、胍类消毒剂对室内空气消毒。不宜用循环风空气消毒器进行终末消毒。

6、不要使用戊二醛对环境进行擦拭和喷雾消毒。

7、不要使用高浓度的含氯消毒剂(有效氯浓度大于1000 mg/L)做预防性消毒。

过度消毒会造成环境污染

此外，还需提醒的是，使用消毒剂时，一定要选用已备案、有批文或有政策允许的消毒剂。在消毒过程中，提倡科学消毒、精准消毒、定量消毒；不要过度消毒，造成环境污染。

化学消毒剂用于室内空气消毒时，室内必须无人。紫外线不能照射到人，室内有人时不能开紫外线消毒灯。酒精重点用于手卫生。小的表面可进行酒精消毒。绝对不推荐用酒精喷雾大面积进行消毒，不能用于空气喷雾消毒。

据介绍，新冠病毒是一种有包膜的亲脂病毒，对消毒剂敏感，一般消毒剂都能杀灭。因此，在选择消毒方法时要灵活，不能教条。手头有什么消毒剂，就用什么消毒剂（专用型消毒剂除外），按产品说明书的使用范围和使用方法使用。消毒时，只需针对室内空气、环境表面和物品来操作。

山西晚报记者 薛琳