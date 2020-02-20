春天宜吃“升发”食物 推荐绿豆芽生蚝汤

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：升发阳气、清热护肝

推荐理由：一般人群皆可，特别适合体内积热人群

材料：绿豆芽300g、新鲜生蚝8只、生姜及胡椒适量（2~3人量）

烹调方法：

绿豆芽洗净，生蚝去壳后用清水洗净，将生蚝放入清水中，大火烧开后捞起备用。锅中放入生姜丝和大葱翻炒出香味后加入清水1000ml，大火烧开后将绿豆芽和生蚝一起放入锅中，继续烹煮5分钟，加入盐和胡椒调味即可。

汤品点评：

春天万物生长，此时适合吃些升发的食物，宜少酸多甘，甘味入脾，能保护脾胃不受过旺的肝气损伤。

绿豆芽性味甘凉，味道清淡爽口，含有丰富的维生素、矿物质和膳食纤维，帮助身体从冬藏转向春生的同时，也正好能清一清前面冬天积累下来的内热。冬春季是吃生蚝的好时机，此时的生蚝肉质最为肥美，生蚝中的矿物质含量丰富，其中锌的含量非常突出，对儿童或成人的心血管、智力及生殖功能方面有一定作用。