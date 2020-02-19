山东大学齐鲁医院援鄂医疗队2例新冠肺炎患者治愈出院

2月19日，在武汉大学人民医院东院区的山东大学齐鲁医院援鄂医疗队传出好消息：2名新冠肺炎患者同时治愈出院。

据了解，自从山东大学齐鲁医院医疗队抵达武汉以来，经过短暂休整培训，按照国家卫健委要求，接收了武汉大学人民医院东院区的两个新冠肺炎感染重症病区。医务处费剑春副处长任总指挥，胡昭教授任十七病区主任，周敏任护士长；菅向东教授任十八病区主任，王静任护士长。截至2月18日，两病区共收治新冠肺炎患者63人，其中危重症30余人。

据介绍，自接管十七病区后，队长李玉和病区主任胡昭不仅结合齐鲁医院治疗病毒性肺炎、呼吸衰竭的经验，紧扣诊疗方案，创新治疗措施和方案，加快患者恢复速度；而且，由胡昭主任和郭海鹏副教授制订武汉方言教程，以解决病人的地方口音问题。

在今天出院的患者中，其中一位是江汉区的88岁老人。她于2月1日出现发热，并达到38.9℃。在年龄大且合并高血压、糖尿病等并发症的情况下，经疫情防控指挥部统一安排收入病区。虽然患者年龄大、地方口音较重，但由于几乎每位医生和护士都学习了基本的武汉方言，很快就掌握了老人病情，及时做出治疗方案。

此外，老人因长期在卧床，骶尾部出现压疮。郑会珍副护士长每天两次为其进行清创处理；患者年龄大，牙齿脱落，吃不下病区提供的普通饭菜，病区副主任侯新国教授特地把医疗队的食品料理机拿到病房，一日三次地为老人制作营养餐，并亲自品尝。

在齐鲁医院医护人员的精心护理医治下，老人发热和呼吸道症状好转，胸部CT显示病灶明显吸收，连续两次新冠病毒核酸检测阴性，经上报疫情防控指挥部后，可出院居家医学观察。这是齐鲁医院医疗队继治疗好转8名患者转入方舱医院后，治愈出院的首位高龄患者。

“在发现收治的患者大多情绪有些焦虑后，医疗队对他们进行了宣教和心理疏导，带着患者唱歌跳舞，让他们以健康积极的心态战胜疫情。今后我们将总结经验，更快周转，打赢这场疫情阻击战。”费剑春说，今天医疗队的首批病人出院，既鼓舞了我们抗击疫情共渡难关的士气，也提振了我们打赢疫情防控阻击战的信心。