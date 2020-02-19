国家发改委：复工复产扩能 全国口罩产能利用率达到110%

人民网北京2月19日电（董童）今日下午，国务院联防联控机制召开发布会，介绍有序推动各类企业复工复产和稳岗就业工作情况。会上，对于目前市场上口罩供应情况问题，国家发展改革委运行局二级巡视员唐社民表示，做好口罩的保障，要从供需两个方面努力。

“首先是增加供应，这是根本。”唐社民介绍，近期有关方面围绕扩大口罩生产、保障有效供给做了大量工作，取得了积极成效。

一是组织复工复产。2月初以来，发改委会同工信部指导各地抓紧组织有关企业在做好自身防控基础上，立即复工复产，达到满负荷生产。截至2月17日，全国口罩产能利用率110%。

二是推动扩能改造。2月3日发改委会同工信部组织一批口罩等医用防护用品企业进行技术改造，扩大产能。8日紧急启动开展医用口罩的扩能工作。17日又明确延长扩能专项的实施期限，加大对企业扩能项目的支持力度。

三是做好保障工作。及时协调解决口罩生产企业在用工、资金、原材料供应等方面存在的问题，力争发挥最大的产能，积极协调解决扩能企业口罩机、熔喷布等关键设备和原辅材料的供应，保障企业扩能的需要。

“从需求方面，要大力倡导社会公众，按照发改委、卫健委共同发布的《社会公众使用口罩解疑问答指南》科学使用、按需使用口罩，避免过度使用和不必要的消耗。”唐社民表示。

他还提出，下一步发改委将继续抓好三方面工作。

一是进一步加强调度，及时解决企业生产中存在的问题。在保障安全生产和产品质量的前提下，进一步增产。

二是继续开展口罩扩能专项工作，进一步扩大口罩的生产。

三是进一步加强关键设备和原辅材料的供应协调，保证项目建设实施和顺利达产，同时对重点地区和行业进行合理调配，保障重点需求。