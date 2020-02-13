工信部：精准做好供需对接 把稀缺医疗资源用在最需要的地方

人民网北京2月13日电（记者孙博洋） 13日，国务院联防联控机制新闻发布会在京举行，就重要医用物资保障和医疗资源调配保障最新进展情况进行介绍，并对公众关心问题进行回应。会上，工业和信息化部消费品工业司副司长曹学军表示，工信部将通过加大力度增产扩能、精准做好供需对接、加强调拨全流程控制等措施保障医用防护服的供应。

在回应如何保障湖北等一线地区防护服的供应问题时，曹学军表示，随着疫情的扩散，各地的医疗物资需求激增，从目前看，最紧缺的还是医用防护服。我们对医用防护服等重点医疗物资实行统一管理、统一调配，前期因在春节期间紧急复工复产难度较大，进口防护服和库存防护服在供应保障中发挥了重要作用，后续对防护服的供应主要以国内生产为主。

曹学军表示，为了保证供应，我们主要采取了以下几个方面的措施：

一是加大力度增产扩能。尽快提升产能是保障防疫重点医疗物资所需的基础和前提，工业和信息化部向医用防护服等重点企业派驻了特派员工作组，协调解决企业生产面临的资质、用工、资金、运输等问题，督导企业尽快复工复产，挖掘增产潜力。同时，会同发展改革委等部门出台支持企业技改扩能的政策，建立专项工作组协调解决企业技改扩能面临的设备和原材料短缺问题，促进企业最大可能增加产能。

二是精准做好供需对接。按照重点医疗物资需求和生产企业排产扩产的情况，加强供需对接匹配，科学安排调配计划，全力保障湖北疫情防控所需。同时，根据疫情发展形势，对未来一段时间医疗物资需求进行滚动预测，据此倒排产量产能计划，努力实现疫情防控物资供应能力与实际需求相匹配，将稀缺物资用在最需要的地方。

三是加强调拨全流程控制。将当天生产的重点医疗物资统一交由收储企业进行收储、运输，发运后定时调度追踪运输物流和到货签收的情况，对生产、发运、签收实行闭环管理，确保疫情防控物资生产调运的全程可控，按时抵达武汉，全部交付给湖北省疫情防控指挥部统一负责调配和发放。

同时，曹学军表示，目前保障的主要困难，主要是需求进入“战时模式”，与平时相比需求可以说是百倍增长。适逢春节假期，既有的生产企业紧急复产，在工人、原辅料乃至产业链各环节等面临巨大压力。她表示，针对医用防护服的缺口，下一步，工信部将千方百计开展复工复产，抓紧释放已有产能，加大企业技术改造，鼓励企业扩产转产，协调产业链各环节保障原料、装备、人员的供应，解决制约企业产能扩大的关键问题，扩大产品供应能力。