国家卫健委：企业要“底数清、情况明” 保障返岗劳动者健康

人民网北京2月19日电 （李轶群）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委职业健康司司长吴宗之表示，在大规模复工复产过程中，会要求企业从四个方面来保障劳动者健康，要求企业做到底数清、情况明；要求员工按照规定戴口罩、勤洗手、多通风、常消毒、少聚集，做好疫情防控工作。

吴宗之表示，为保障大规模复工复产过程中广大劳动者的健康，要求企业从四个方面来加强疫情防控。

第一，严格做好返岗员工的健康管理和监测。企业要掌握员工流动和健康情况，对符合地方政府防控要求的员工，安排上岗。安排专人每天进行体温监测，员工出现健康异常要及时如实向单位报告，企业发现员工出现可疑症状，应及时向当地疾控中心报告并采取相应措施，确保做到“早发现、早报告、早隔离、早诊断、早治疗”。

第二，加强工作场所的防控管理。加强人员进出登记和流动管理。加强工作场所通风换气，做好洗手、喷淋设施的维护。做好公共区域和常接触物体表面的定时消毒。要尽可能避免或减少员工在工区之间流动，严格控制集体活动、会议频次和规模，有条件的企业可错峰上下班。加强就餐管理，实施错峰就餐或回办公室、车间休息室用餐。

第三，加强员工个人防护。加强教育培训，让员工掌握疫情防控知识、正确佩戴口罩等防护用品、勤洗手。倡导员工践行健康生活方式，提高自身免疫力；鼓励企业开展心理健康服务，疏解员工的焦虑恐惧情绪。

第四，做好疫情应对与处置。企业要制定疫情防控方案以及应急处置预案，落实防控责任人和措施，确保一旦出现疑似病例或确诊病例，能够妥善应对和处置，设立隔离观察区域。当员工出现发热或呼吸道症状时，及时安排到该区域暂时隔离，并按照相关要求安排员工就近就医。出现疑似病例或者确诊病例的时候，要尽快在专业人员指导下对相关场所进行消毒或者采取封闭措施。