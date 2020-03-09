3月7日，国务院联防联控机制就农民工返岗复工“点对点”服务保障有关工作举行发布会。针对乘坐“点对点”专列或包车返程的务工人员是否需要隔离的问题，国家卫生健康委人口家庭司司长杨文庄表示，按照五部门通知要求，乘坐“点对点”专列或包车返岗的农民工，只要行前14天内和在途没有相关症状的要尽快复工，不需要再进行隔离。

在大量农民工返岗、企业复工复产渐入高潮之际，五部门的这个通知给疫情防控指明了具体的方向，也化解了很多劳动者的困惑和不便，有助于降低防控成本、提升复工复产的效率。

前段时间，很多劳动者返岗，往往要经历居住地和务工地的“两头隔离”。在此前疫情处于中高位运行的阶段，劳动者居住地和务工地分别按照谨慎严格原则在返岗的出口和入口进行健康观察乃至隔离，符合当时的防控形势。有相当一部分劳动者是自行选择交通方式返岗，这样在返程途中，劳动者接触的人员比较复杂，也有一定的病毒感染风险，劳动者在居住地的健康信息就不一定能够代表其到达务工地后的健康状况。为此，务工地为控制疫情扩散风险，对返岗劳动者再进行隔离观察，具有一定的合理性。

目前，全国疫情防控已呈现出明显向好趋势，在这样的形势下，尽管我们仍然要抓紧抓实抓细各项防控工作，但现阶段，我们应采取与疫情形势相对应的防控措施，精准防控，把劲用到该用的环节，该严的一定要严，该简化的也一定要简化。

农民工等劳动者坐企业或地方政府的“包车”从居住地到务工地点对点返岗，在途中接触的人员构成相对简单，来源去向明确，且相关方会在车辆上进行必要的健康监测管理，如此，劳动者在“包车”上感染的风险就微乎其微。如果劳动者返岗前在居住地就已经进行了14天或更长时间的观察，没有新冠肺炎症状，在途中也没有相关症状，那么，务工地完全可以凭借上述信息对劳动者进行健康确认，没必要再要求劳动者进行隔离。对于点对点包车返岗的劳动者而言，两头隔离、重复隔离就属于多余动作，徒增防控压力，加重防控负担，浪费防控资源，浪费劳动力资源，给劳动者带来了不便，更影响复工复产的效率。

据统计，目前各地返岗复工的农民工已达到7800万人，这一数字只占今年春节返乡农民工数量的60%，返岗劳动者数量还将呈现不断上升之势。如果这些劳动者都“两头隔离”，势必会将复工复产的节奏拖慢多拍。

劳动者返岗点对点，健康信息也应点对点。对点对点返岗的务工人员避免无谓的“两头隔离”是精准防控应有之义，各地各用人单位应该准确评估疫情防控形势，准确理解执行五部门的通知要求，从细节抓起，把不重复隔离落到实处。