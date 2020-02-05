国家卫健委：全国新发疑似病例数出现了比较明显的减少

人民网北京2月5日电 （记者崔元苑）2月5日，国务院联防联控机制就介绍医疗物资保障的生产、调度、进口等相关工作最新进展，以及新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第五版）解读召开新闻发布会。发布会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司司长宋树立指出，从今天的疫情数字可以发现，全国新发疑似病例数出现比较明显的减少。随着检测能力的提高，更多的疑似病例成为确诊病例或者是被排除，这样患者可以有更好的、更及时的治疗，也可以让更多的疑似病例中被排除的患者，回归到正常的生活当中。

发布会通报，2月4日0—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例3887例，其中湖北省3156例；新增重症病例431例，其中湖北省377例；新增死亡病例65例，全部为湖北省病例；新增治愈出院病例262例，其中湖北省125例；新增疑似病例3971例，其中湖北省1957例。

截至2月4日24时，国家卫生健康委收到各省（区、市）和新疆生产建设兵团累计报告确诊病例24324例，现有重症病例3219例，累计死亡病例490例，累计治愈出院病例892例，现有疑似病例23260例。目前累计追踪到密切接触者252154人，当日解除医学观察18457人，现有185555人正在接受医学观察。累计收到港澳台地区通报确诊病例39例，其中香港特别行政区18例，澳门特别行政区10例，台湾地区11例。