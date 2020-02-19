国家发改委：广东、江苏等地规模以上工业企业复工率超50%

人民网北京2月19日电 （李轶群）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家发展改革委运行局二级巡视员唐社民表示，从区域来看，广东、江苏、上海等一些经济大省（市）规模以上的工业企业复工率超过50%。

唐社民表示，有序推进复工复产是当前有效应对新冠肺炎疫情，保证经济社会平稳运行的重要举措。党中央、国务院对此高度重视，也多次部署。在各方共同努力下，复工复产已经取得了积极的进展。

从区域来看，广东、江苏、上海等一些经济大省（市）规模以上的工业企业复工率超过50%；从企业看，大型企业相对中小企业复工复产进度快，上游行业和资本技术密集型企业相对下游行业和劳动密集型企业进度更快；从行业看，涉及疫情防控相关物资的复工复产成效比较明显，比如口罩最近几天的产能一直在100%以上，2月17日的产能利用率达到110%。另外37家重点监测的粮油加工企业已经复工36家，有色金属行业重点企业复工率达到80%，炼油行业复工率超过60%。