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国家卫健委：新增确诊病例数显著下降 湖北疫情得到较好控制

2020年02月19日15:36 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月19日电（记者孙博洋） 19日，国务院联防联控机制新闻发布会在京举行，就有序推动各类企业复工复产和稳岗就业工作情况进行了介绍。会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋通报了疫情相关情况。

据米锋介绍，2月18日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例1749例，新增重症病例236例，新增死亡病例136例，其中湖北132例，黑龙江、山东、广东、贵州各1例；新增疑似病例1185例。当日新增治愈出院病例1824例，解除医学观察的密切接触者25014人。

米锋通报数据显示，截至2月18日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例57805例，其中重症病例11977例；累计治愈出院病例14376例，累计死亡病例2004例，累计报告确诊病例74185例，现有疑似病例5248例。累计追踪到密切接触者574418人，尚在医学观察的密切接触者135881人。

对于湖北的疫情情况，米锋通报数据显示，湖北新增确诊病例1693例，其中武汉1660例；新增治愈出院病例1266例，其中武汉676例；新增死亡病例132例，其中武汉116例；现有确诊病例50633例，其中武汉38020例；这里面重症病例11246例，其中武汉9562例。累计治愈出院病例9128例，其中武汉4895例；累计死亡病例1921例，其中武汉1497例；累计确诊病例61682例，其中武汉44412例。新增疑似病例596例，其中武汉234例；现有疑似病例3462例，其中武汉1649例。

米锋还介绍到，累计收到港澳台地区通报确诊病例94例，其中香港特别行政区62例；澳门特别行政区10例；台湾地区22例。

米锋通报数据显示，除湖北以外，全国新增确诊病例56例，新增疑似病例589例，新增死亡病例4例，重症病例减少40例。新增确诊病例总数已连续15天下降，新增死亡病例数一直保持在较低水平。

米锋表示，2月18日，湖北除武汉以外地区新增治愈出院病例已连续4天大于新增确诊病例；同时2月13日至今新增确诊病例数呈显著下降，累计确诊病例数增幅趋于平缓，说明随着各项防控措施的落实和全国对口医疗支援力量的加强，湖北省疫情得到较好控制，治愈率不断提高。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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