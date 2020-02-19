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夫妻俩都是英雄！张定宇妻子程琳捐献血浆

2020年02月19日14:01 来源：新华社

　　2月18日

　　武汉金银潭医院

　　来了一位特殊的捐献血浆者

　　她就是张定宇院长的夫人程琳

　　经过身体评估

　　程琳符合捐献血浆要求

　　成功捐献了400毫升血浆

　　一个月前

　　程琳工作中被感染新冠肺炎

　　住院隔离

　　夫妻相距仅十多公里

　　直到三天后的晚上十一点

　　张定宇才挤出时间探望

　　却只待了不到半小时

　　“没说太多话，

　　都很疲惫，

　　只是离开时叮嘱了下保重。”

　　张定宇不愿多回忆那半小时

　　“实在是没时间。

　　我很内疚，

　　我也许是个好医生，

　　但不是个好丈夫。”

　　一直硬汉形象示人

　　张定宇眼圈却忽然红了

　　“我们结婚28年了。

　　刚开始两天她状态不好，

　　我就怕她扛不过去。”

　　一个多月

　　夜以继日和疫魔战斗

　　没时间看望妻子

　　却又搁不下挂念

　　加上渐冻症的折磨

　　没法想象

　　张定宇怎么过

　　好在

　　坎过去了

　　十天后的29日下午

　　程琳痊愈出院

　　压抑中难得的好消息

　　张定宇却无法轻松

　　奔走呼吁康复患者捐献血浆

　　其中

　　也包括自己的夫人程琳

　　捐献血浆后

　　程琳希望更多康复者

　　能献出血浆

　　挽救更多重症患者

　　这对抗疫夫妻

　　不善言辞

　　不说彼此

　　心中装满

　　挽救和奉献

　　医者

　　大爱！

　　大爱

　　无言！

　　

　　策划：钱彤

　　统筹、文案：张书旗

　　记者：才扬、侯文坤

(责编：许晓华、李轶群)


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