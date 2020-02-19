人民优选·助农信息收集平台上线！

由于新冠肺炎疫情影响，部分地区出现农产品滞销。为了助力保障农产品有效供给和促进农民持续增收，人民网·人民优选特别推出人民战“疫”·助农信息收集平台，及时收集相关地区农产品的滞销求助信息，广泛宣传爱心助农行动，多渠道开展援助平台和受助方的实时互动与对接！

如果您是地方党委政府工作者、农企负责人或种植农户，身边有大量滞销农产品，请您扫描下方二维码，提交相关信息，我们将会为求助者提供对接协助。

爱心助农，转给有需要的人！

表单仅有一次提交机会，请您认真属实填写信息，谢谢大家！

“人民优选·消费扶贫平台”简介

为助力精准扶贫、乡村振兴、健康中国等战略落地，2018年12月25日，在中央和国家机关工委、国务院扶贫办、人民日报社和农业农村部共同指导下，由人民网·人民健康发起建立的“人民优选”服务平台正式试运行，试运行以来，平台在社会力量扶贫和供需渠道搭建方面取得了积极成效。

人民优选通过一年的运营，联系了超过90家中央单位，集合了95家对口扶贫地区，收集了1018款扶贫产品，并已有500多款入驻到人民优选平台，形成了水果生鲜、粮油调味、休闲零食、酒水茶饮和杂粮干货五大品类，以及中央和国家机关工委、全国人大机关、人民日报社、教育部、公安部、广电总局等21个中央单位专区。

在2019年10月17日国家扶贫日活动期间，人民优选联合中央和国家机关工委、全国人大机关、教育部等8家中央单位，开展优质扶贫产品线下品鉴展销活动，活动聚合了28家中央单位的500余款产品。

在扶贫工作上，人民优选通过对贫困地区的产业扶持、资源对接、渠道扩展和农产品的上行，在中央部委及有关单位中拥有了初步的影响力，并在社会机构和团体中具有了较高的公信力和品牌力。