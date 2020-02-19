抗击疫情“心健康-溶会贯通”河南、四川专场线上启动

新冠肺炎疫情牵动着全国人民的心。合并心脑血管疾病等基础性疾病的患者，一旦合并感染新冠病毒，死亡率明显增加。在疫情背景下，心血管病防治工作应该如何开展？临床医生应该如何应对？

为积极响应国家防控方案，2020年“心健康公益行动”计划以网络在线的形式“走进”全国各地，继2月 14日“溶·会贯通”系列讲座湖北专场顺利举办后，“溶·会贯通”系列讲座将于2月19日14:30—16:10、15:00-17:00分别进行全国基层巡讲的四川、河南专场。

中国医师协会胸痛专业委会主任委员霍勇、阜外华中心血管病医院副院长高传玉、四川省医学会心血管专业委员会主任委员陈茂、中国医师协会胸痛专业委会副主任委员傅向华、四川大学华西医院心内科副主任贺勇、四川大学华西医院胸痛中心医学总监张立、平顶山第二人民医院心内三科主任张领、许昌市中心医院心血管内科一病区主任郭明拴、长葛市人民医院张小杰等各位专家将针对新型冠状病毒疫情下的STEMI 患者救治原则、溶栓治疗的常见问题做讲解，以期尽快开通梗死相关血管，提高基层医疗救治能力，同时保护心血管医师避免感染。广大心血管防治领域的工作者可以通过网络平台收看本场活动内容。