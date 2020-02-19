冲锋，这里就是战场！（一线抗疫群英谱）

2月17日上午，1200名军队医护人员先后乘运输机和火车抵达武汉。至此，军队增派的2600名医护人员已全部投入援鄂抗疫一线。

“全军要在党中央和中央军委统一指挥下，牢记人民军队宗旨，闻令而动，勇挑重担，敢打硬仗，积极支援地方疫情防控。”习近平主席对军队做好新冠肺炎疫情防控工作作出重要指示。

一声号令风雷动。全军闻令而动，勇挑重担，紧急抽组精兵强将奔赴疫情防控第一线。他们不怕牺牲、不怕疲劳、连续作战，全力以赴救治患者。在疫情防控一线，鲜红的党旗军旗高高飘扬，白衣战士们争分夺秒救治患者，体现着人民军队履行使命任务的能力，展现着新时代革命军人的担当，书写着人民子弟兵对党和人民的忠诚。

“若有战，召必至，战必胜！”

除夕夜，军内某医院呼吸内科医护人员在给医院党委的请战书上，摁下29个红手印。

“我们积极请战：若有战，召必至，战必胜！”

“在抗击新型冠状病毒感染疫情的关键时刻，我们随时听候调遣，愿奔赴一线贡献我们的力量！”

他们请战的理由，透着一股“舍我其谁”的力量：这是一支有优良传统、参加过抗击非典的医疗队伍，具有丰富的抗击疫情经验，救人民于危难，他们责无旁贷。

军队的白衣战士们没有犹豫、没人退缩，一个个鲜红的手印，昭示着他们的决心。

这个除夕夜，本是万家灯火、阖家团圆之时。来自天南海北的450名军队医护人员，放弃假期安排，火速驰援武汉，进驻感染患者病例多、医护人员压力大、医护力量迫切需要加强的地方医院。

惊涛骇浪从容渡，越是艰险越向前。医疗队队员马凌许下刷屏网络的誓言：“在疫情面前，中国人民解放军誓死不退，一定护佑大家的平安和健康！”

谌磊是火神山医院的一名护士。他接到驰援武汉的任务，毫不犹豫地收拾行囊，出征金银潭医院；2月13日，他的妻子、西南医院护士张欢也驰援武汉。

同在一座城市，各自忙着战“疫”。紧张工作之余，他们每天通过电话匆匆聊上几句。

“多动听的情话也比不上一句保重。咱们夫妻齐心、合力断金！”谌磊在电话里对张欢说。

共同战斗、互相激励，是同在武汉却无法见面的军医夫妻，最特殊的浪漫。

哪里有危险，哪里就有人民子弟兵。为了人民的生命安全、为了肩上沉甸甸的责任，他们义无反顾地冲向前线。2月2日，1400名军队医护人员进驻火神山医院；2月13日和2月17日，军队分别增派1400名和1200名军队医护人员来到武汉、支援武汉市泰康同济医院和湖北省妇幼保健院光谷院区。

至此，军队已派出4000余名医护人员支援武汉抗击新冠肺炎疫情。他们来自解放军各军兵种和武警部队，具有丰富的防控治疗传染性疾病经验，不少队员还执行过小汤山医院抗击非典、2008年抗震救灾、抗击埃博拉疫情等任务。此外，驻武汉地区的军队医疗单位也积极投身抗疫斗争。

在相关新闻的评论区，网友们纷纷点赞：“看到人民子弟兵，就一个感觉：踏实。”“‘解放军’三个字对中国老百姓意味着绝对可靠、绝对可信、绝对能赢！”

“战场冲锋，哪有那么多时间睡觉”

你见过穿尿不湿工作的医生吗？

军队支援湖北医疗队医护人员在支援汉口医院重症监护室基础上，增加接诊患者数量，医疗队超负荷运转。为了争取更多的时间救治病人，一些医护人员随身准备了尿不湿。

医疗队队员朱丽香介绍：“进入重症病房，一次至少6个小时，上厕所只能靠尿不湿。最长的一天12小时没喝过水。”

第一批军队支援湖北医疗队抵达战场，来不及休整即投入战斗。

1月25日凌晨3点半，队员宋彩萍终于结束了第一天的工作。回到房间却睡意全无，一刻不歇地清物资、查资料，不知不觉天色已白。上午7点多，一夜未眠的宋彩萍又开始带着队友们分类清理物资，为转场做准备。

为争分夺秒收治病人，宋彩萍带着几名曾跟她一起抗击过埃博拉病毒的医护人员，绘制传染病防护流程路线图。为了让区域划分和进出路线更加科学，他们将图纸修改了十几遍。不眠不休中，不到24小时就完成了改造任务。

有队员给她算了一笔时间账：1月25日到1月28日，宋彩萍累计睡眠时间不到7个小时。宋彩萍说：“战场冲锋，哪有那么多时间睡觉。”

军队的白衣战士们，冲锋在没有硝烟的战场，每个人都带着家人的牵挂。

疫情防控阻击战中，人们记住了一个懂事的孩子。

“爸爸，虽然每天见不到你，但是我不怪你，我知道，你在和叔叔阿姨们一起打怪兽，是为了救治更多的人，你在我心目中是大英雄！”

收到妻子发来的10岁儿子的作文，中部战区总医院医生杨波感动落泪。妻子告诉他，儿子现在长大了，会帮着照顾不满周岁的妹妹了，还会学着大人模样嘱咐身患尿毒症的爷爷吃得清淡一点……

疫情防控阻击战中，人们记住了脸上满是压痕的医护人员。

一个班次下来，火神山医院护士郭玮摘下护目镜和口罩，额头、脸颊处的压痕清晰可见、许久不散，周遭的皮肤已开始过敏红肿。

每次戴口罩，患处疼痛都会加剧。看到战友为自己拍下的照片，爱美的郭玮哭了：“不知道自己变成那个样子了。”网友安慰道：脸上的印痕有多深，对人民的爱就有多深。

疫情防控阻击战中，人们还记住了面对镜头不肯说出姓名的女护士。

这位戴着口罩的年轻姑娘，不愿让媒体报道她的名字，原因是怕妈妈看到了会担心。

连日高强度工作，穿着闷热防护服的沈雪几近虚脱。细心的领导考虑到沈雪的身体状况，把她换到半污染区工作。第二天，身体刚刚好转的她就申请再次回到ICU病房。

“我是呼吸科护士，在最危险的时候更应该陪在患者身边。”她这样说。

在这场争分夺秒的战役中，军队的白衣战士坚守在人民生命安全的最前线，成为人民群众可以托付生命的人。

“武汉，今夜不再孤独”

2月15日，火神山医院，又有4名治愈患者出院。

驶离医院的车即将关门时，几名治愈患者和医生们纷纷张开双臂，在几米的距离之外互相“拥抱”。风雪中，车子缓缓启动，医生赵玉英跑到车窗前向出院患者挥手告别。一向笑容可掬的她，已是泪眼婆娑。

“我们倾注了太多心血，已经把患者当成了亲人。”平复心情后，赵玉英说。

还是火神山医院。

2月16日，一则该院医患交流群的聊天截图被大量转发。交流群刚刚建起来时，群里的话题都是治疗方案和解答。后来，群聊的“画风”逐渐变了。

医生问：“生活上有什么需要的？可以帮大家买！”

患者“跟帖”留言：“头发成团了，需要洗发露。”“我需要扎头发的橡皮筋、指甲剪、肥皂……”

一名患者说：“军人都是好样的！疫情结束后，请你们吃热干面。”群里的“烟火气”渐浓，暖意在医生和患者心间流淌。

军爱民，民拥军。抗击疫情这段时间，一句歌词被不断提及：“我不知道你是谁，我却知道你为了谁。”

“谢谢你们！谢谢你们的精心救护！”2月9日上午，在武警湖北总队医院重症区，身着防护服的卫生防疫科主任医师黄团新走过来时，患者老夏一眼就认出来了。老夏缓缓举起右手，敬了一个不规范的军礼。

58岁的黄团新，持续高强度的工作已有近一个月时间。虽然极度疲惫，但在每天查房时，他依然热心、耐心地对待每一名患者。“看着患者的各项指标逐渐恢复正常，笑容越来越多，我就觉得不辱使命。”这位曾参加抗击非典等多次重大任务、有着34年党龄的老党员说。

在支援武汉金银潭医院时，一名年长的患者问护士刘丽：“你们是解放军吧？”三级防护下，刘丽说不出话，只能点点头，比了一个“OK”的手势。

这名患者豁然眉头舒展，松了一口气。看见这样的场景，刘丽却鼻子一酸，她意识到：绝对不能辜负他们的信任。

与子同裳，并肩作战，凝聚起战胜疫情的坚强力量。

军地齐心的武汉城，我们被一篇作文感动。“武汉，今夜不再孤独，妈妈和她的同事们来了！解放军来了！”春节期间，一篇题为《最不寻常的寒假》的作文被大量转发。这篇作文的小作者，是军队支援湖北医疗队队员夏海珍的孩子杨夏雨。

军地齐心的武汉城，我们被一段歌声鼓舞。在金银潭医院，一些患者情绪低落，医护人员当着大家的面，在防护服上写下“加油”二字。

就在此时，病房里传来《我和我的祖国》的歌声。很快，从一人到多人，从一个病房到整个病区，越来越响亮的歌声让很多医护人员和患者热泪盈眶。

护士付靖说：“只要万众一心、众志成城，我们就一定能战胜一切困难，驱除疫魔！”

“军民团结如一人，试看天下谁能敌？”疫情面前，有冲在一线的子弟兵、有这些勇敢坚毅的革命军人，我们有信心也有能力打赢这场疫情防控阻击战！

（本报记者贺广华、汪晓东、李龙伊、程远州、鲜敢）

《 人民日报 》（ 2020年02月19日 12 版）