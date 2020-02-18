农业农村部：全国38万个益农信息社助力疫情防控、稳产保供

人民网北京2月18日电（王国菁）18日，国务院联防联控机制就“菜篮子”稳产保供工作情况举行新闻发布会。会上，农业农村部市场与信息化司副司长宋丹阳表示，在这次疫情防控中益农信息社主动作为，发挥作用。

宋丹阳称，农业农村部从2017年开始全面实施信息进村入户工程，到2019年底已经在全国接近70%的行政村建成了38万个益农信息社。益农信息社是在农村基层充分利用信息化的手段，为广大的农民群众提供生产生活等方面服务的队伍。

在助力基层农村疫情防控和稳产保供工作方面，宋丹阳介绍了以下三项具体工作内容：

一是配合做好疫情防控。例如，吉林通过12316“三农”服务热线，每天向全省240万农村用户发送1条防疫信息，充分发挥益农社小广播的作用。河南组织线下站点发放防疫手册和物资，组织非防团队下乡义务喷洒消毒，发起爱心募捐等活动。

二是促进产销对接。重庆推出了“爱心助农公益服务”，免费为销路受困的农产品寻找出路，解决了不少农民朋友的燃眉之急。浙江发送“每日一助”农产品供求信息360多次，短信1200多万条。

三是配合春耕备耕。黑龙江在“信息进村入户服务平台”手机APP上为农民开通了春耕专区，全面采集农民购置农资需求，实现了农资在线提前预订。河北开通“抗疫情、解农困”行动求助电话，24小时专人值班、专人盯办，重点协调解决鲜活农产品和农资生产经营者面临的具体问题。

宋丹阳表示，农业农村部将继续加强指导，发挥好益农信息社贴近农民、服务农民的作用，在抗疫战中贡献一份力量。