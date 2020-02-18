浙江：快速科学决策有效科学防控

全国最早启动重大突发公共卫生事件一级响应的省份、第一个公开通报疑似新冠肺炎病例的省份，最先推出“十个最”的最严防控举措、首创疫情“五色图”和“健康码”助力复产复工、开通全国首趟复工人员定制专列……

疫情防控是对治理体系和治理能力的一次大考。在这场波及全省5850万人，牵扯到几乎所有部门的抗疫战争中，浙江依靠强大的数字技术和雄厚的基础科技力量，从疫情监测分析、防控救治、资源调配到复产复工，迅速作出科学决策、精准施策，让浙江上下每一股力量快速形成合力，汇聚到打赢疫情防控阻击战之中。

数字技术让疫情防控实时精准

疫情暴发之初，浙江就通过大数据分析出，全省涉湖北旅居经历的人员信息超过30万人，疫情有蔓延风险。浙江省当即启动重大突发公共卫生事件一级响应。依托全覆盖的信息管理体系，物流、快递、信息平台、大数据全链路打通，充分运用“大数据+网格化+跟踪随访”手段，建立重点人群清单，实时汇总上报，确保“不漏一村一组、不漏一家一户”。依靠强大的数据分析能力与奋斗在一线的医护人员，有效构筑起了疫情扩散的隔离墙。

春节前夕，杭州“城市大脑”就已启动了与卫健委、公安系统的合作，以掌握重点疫区人员来杭情况，并向各区县市共享信息。“数据智能+社会治理”，高效、精准地支持疫情防控和精准施策。

杭州市下城区长庆街道平安办工作人员24小时轮班值守在“城市大脑数字驾驶舱”里，6个社区、5万多常住人口、4200多户出租户……基层所有的信息，像飞机驾驶舱的部件一样，精细地显示在大屏幕上。一旦信息有变化，只需在手机上点一点，就可以实时反馈和处置，甚至做到秒级响应。

通过“大数据+网格化”手段，温州市精准梳理出温州武汉往来人员与车辆、航班、高铁数据信息，助力所有村居精准快速实行地毯式排查。

基于城市数据大脑，衢州市通过数据智能技术，支撑起联防联控、精准施策。第一时间调集数据资源，构建分析模型，24小时滚动筛查，用大数据找到重点人员……

疫情联防联控不仅针对人流，更是对车流物流数字化、智能化防控的考验。高速公路作为疫情防控的前线，急需分秒锁定疫区车辆详细信息。浙江省交通集团开发的大数据查询软件，于2月2日在金丽温高速公路上启用，并追溯1月15日到2月2日进入该路段的52.3万辆车次，排查分析湖北方向来车与“鄂”牌车2939辆，第一时间将数据信息与金华、丽水、温州、台州四地政府共享。

传统的高速卡口人员数据手工录入，效率低、隐患大。丽水市新冠肺炎防控卡点管理系统通过建立前端防控卡口“车辆快录速通”和后端指挥中心“数据实时监测”机制，实现了过境车辆和人员“从哪里来、到哪里去、来干什么”轨迹动态跟踪，实时处理和分析数据，并能同步下发到乡镇街道精准排查，确保联防联治、及时响应。

上线新平台织就数字抗疫网

新冠肺炎疫情来势汹汹，当省里下达任务排查武汉来浙人员时，各地并没有启动居委会上报街道、街道上报卫健委的冗余程序，而是让基层足不出户，一部手机就能查疫情、报线索。因为在浙江的卫健委系统里，有一张看不见的数字抗疫大网。

在钉钉、达摩院、阿里宜搭团队，以及浙江谷瞰服务团队的支持下，只用了一天时间浙江就搭建出一个针对新冠肺炎的联防联控平台。1月29日，浙江宣布启动一级响应的第六天，全省“疫情信息采集系统”正式上线。

在这个全新防控平台上，民众对新冠肺炎的疑问会在第一时间被机器人解答。机器人回答不了的问题，再转至人工问答。除了上报相关疫情，如果本人最近有发烧，或有疫区接触史，也可以在系统里主动上报，再由卫健委流转到相应社区，社区就会有人跟进。

目前，这个平台已覆盖浙江11个地市卫健委、90个区县卫健委和上千个基层防控工作小组，构建了一张数字联防联控大网，主要包括：组建钉钉群，在每个地方的疾控、医疗、公共卫生三个系统调度非一线工作人员；组建运维群，解答和疫情相关的各种咨询，为居家医学观察和集中医学观察提供服务。

概而言之，如果个人线上咨询时，发现确实需要就诊，后台工作人员会提供线上就医通道，不用跑实体医院，避免了交叉感染。同时，针对居家医学观察和集中医学观察的人员，组建相应的群，提供手机健康打卡，以及专业的一对一服务。

2月3日，平台又上线了心理咨询功能。对于一些人“中招”之后产生的心理问题，浙江省立同德医院心理科的医生会在线提供免费的心理咨询服务。

浙江省卫健委有关负责人称，简化、明晰的新平台，免去了层层上报的耗时耗力，让地方政府和相关部门可根据实时数据提前预估疫情形势，及早调度物资。

科学应变构建精密智控机制

随着疫情防控出现了积极的变化，浙江的疫情防控工作已由春节假期转入节后单位企业复工复产、人员错峰流动的新阶段。

“让该静的继续静下去，让该动的有序动起来。”浙江科学防治、精准施策转向加快构建以“一图一码一指数”为中心的精密智控机制，充分运用“五色图”“健康码”“精密智控指数”等技术，建立健全精密智控机制，打赢防控阻击战发展总体战。

“五色图”是根据一系列指标进行综合评价计算风险程度，把计算的结果划分为高风险、较高风险、中风险、较低风险、低风险五档。按照浙江突发公共卫生事件应急响应级别标识，分别用红、橙、黄、蓝代表高风险、较高风险、中风险、较低风险，对于没有确诊病例的地区，用绿色进行表示。此举既为科学精准有效防控提供依据，也为全省复工复产提供有效宏观引导。

在此基础上，深化推出复工“五色图”、交通“五色图”、物流“五色图”、行业“五色图”等，全面精准掌握各区域、各行业、各群体疫情动态，对不同区域、不同行业、不同群体分类指导、分批推进。

“健康码”是利用大数据和移动互联网加强疫情防控、方便群众和“三返”人员便利出行的一个创新举措。目前，杭州、宁波、温州、绍兴、金华、衢州、舟山、台州和丽水“健康码”服务已在“浙里办”App和支付宝上线，居民和进入相应区域的人员可通过网络平台自行申报，经审核后分别生成相应的“健康码”。根据绿色、黄色、红色三种颜色码，实行动态管理。浙江省大数据发展管理局正在加快建设全省“健康码”共享平台，力争尽快实现“健康码”的全省覆盖和跨区域的互联互通。

同时，依靠大数据技术建立“精密智控指数”，围绕“防输入、防集聚”和“物流、人流、商流”，科学设置管控力指数和畅通度指数，实施精准、严密、智慧的点穴式管控，进一步提高管控效能。

察势者智，驭势者赢。通过推进技术与治理融合创新，浙江的各类大系统、大平台和大网络全面投入抗疫一线，让数据思考代替人力奔波，有序畅通物流和人流，安全促进复工和复产，实现了精准决策、精准防疫、精准服务。（本报记者 陆健 严红枫）