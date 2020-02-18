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中医药参与救治率达85%

2020年02月18日11:41 来源：健康报网

　　2月17日在京召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家中医药管理局相关负责人表示，新冠疫情发生后，全国各地积极纳入中医药参与救治，推出了一系列有效方剂方药，取得了良好疗效。

　　发布会上，国家中医药管理局科技司司长李昱介绍，该局启动了“中医药防治2019-新冠病毒的研究”“中西医结合防治新冠肺炎的临床研究”两个应急专项，分别由中国工程院黄璐琦院士、张伯礼院士牵头挂帅，在武汉市金银潭医院、北京地坛医院和湖北省中西医结合医院开展相关的临床研究工作。中国中医科学院、天津中医药大学等单位也相继开展了有关中药药物筛选的临床科研工作。

　　该局还于1月27日启动了“中医药防治新冠肺炎有效方剂临床筛选研究”工作，对使用中药复方“清肺排毒汤”治疗新冠肺炎的临床疗效进行临床观察和数据分析。目前，已经有10个省57个定点医疗机构的701例患者使用清肺排毒汤的确诊病例纳入观察。其中，有130例治愈出院，51例症状消失，268例症状改善，212例症状平稳没有加重。对有详细病例信息的351例病例分析统计发现，所有的轻型、普通型患者没有一例转为重型或者危重型，已有46位患者治愈出院。

　　据国家中医药管理局医政司司长蒋健介绍，截至目前，已有28个省份630多家中医医院已派出3100多名医务人员支援湖北。国家层面也有专家团队和4批国家中医医疗队共588人进驻武汉。此外，各地中医机构也都积极参与救治工作。截至2月17日，中医药参与救治的确诊病例共计60107例，占确诊总病例数的85.20%。蒋健表示，国家中医药管理局将会同卫生健康部门进一步推进各地深化中西医协作机制，不断探索总结推广中西医结合治疗的有效方法，最大程度提高治愈率、降低病死率。（记者崔芳）

(责编：许心怡、崔元苑)


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