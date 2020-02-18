战“疫”时期，教会娃化“危”为“机”

“利用危机事件对孩子做好启发、引导和教育”“减少孩子的疑问和恐惧，让孩子获得成长的机会”……中国心理学会多位专家近日表示，面对突如其来的新冠肺炎疫情，家长应引导孩子将疫情危险转化为教育和学习的机会。

中国心理学会心理咨询师工作委员会副主任林春教授指出，面对疫情，家长首先要引导孩子认识并接纳自己的紧张情绪，通过科学的防疫措施和生活学习的合理安排来规避风险，降低恐惧情绪。其次，利用危机事件对孩子做好启发、引导和教育。他认为，在孩子面前，家长不仅是教育者，也要做好观察者、陪伴者、示范者和引领者。疫情期间，家长应该和孩子一起研究获取可靠信息的方法，学习自我防护的知识，利用危机事件强化生命教育，学习病毒和疾病的科学知识，培养孩子对大自然的敬畏和好奇心，启发孩子体会、认识人的社会性和相互协作的重要性。

“疫情夺走了一些人的生命，孩子可能对死亡也产生了好奇和恐惧。”中国心理学会心理危机干预工作委员会委员黄峥博士说，面对这些问题，家长不要忌讳、不要回避，要重视孩子对生命与死亡问题的关注，温和、耐心、正面地回答，减少孩子的疑问和恐惧，让孩子获得成长的机会。（明文）