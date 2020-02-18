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北京疾控中心：避免“过度消毒”引起人体刺激和环境污染

2020年02月18日09:22 来源：新华网

在15日举行北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任庞星火提出，目前不少小区、企业、办公场所、街面存在过度消毒的现象。

庞星火说，随着返程高峰到来和企业的复工，有的小区、写字楼对于所有进入的人员进行喷雾消毒，还对道路、绿化、空气，甚至街面都进行大面积的喷洒消毒。实际上，普通场所对门把手、门铃按钮、电梯按钮、电梯箱壁、扶手等重点部分精准消毒即可。室外环境、空气、地面、绿植等在没有明确受到呕吐物、分泌物、排泄物污染时，不需要消毒。

庞星火建议，消毒要科学适度，避免浪费人力、物力和财力。对于没有出现病人的场所，通常是以清洁卫生为主，预防性消毒为辅；人群密集的场所，比如说公共交通工具、电梯间、办公场所、会议室、场所、宾馆、超市、饭店等，针对手经常接触的重点部位每天重点开展消毒；对快递小哥、警察、出租司机等特殊人群，提倡戴口罩、勤洗手，做好个人防护，避免交叉感染。

庞星火提示，消毒剂对物品有腐蚀作用，特别是对金属腐蚀性很强，同时也会对人体的黏膜、皮肤有很强的刺激。应科学、适度消毒，避免残留的消毒剂对环境造成污染。（记者 赵琬微）

(责编：许心怡、崔元苑)


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