人民网北京2月17日电 （记者邱超奕）截至2月16日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例57934例，其中重症病例10644例。累计治愈出院病例10844例，累计死亡病例1770例，累计报告确诊病例70548例，现有疑似病例7264例。2月17日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍医疗救治进展和治愈情况。

除湖北外，全国新增确诊病例115例，新增死亡病例5例，重症病例减少29例，新增确诊病例总数已连续13天下降，新增死亡病例数一直保持在较低水平。

国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红介绍，现有29个省份和军队系统派出3万余名医务人员支持湖北、武汉。武汉重症患者多，有1.1万名重症专业医务人员负责救治，接近全国重症医务人员的10%。钟南山、李兰娟、王辰三个院士团队，探索新的治疗方法和技术。此外，还调集了全国22个国家紧急医学救援队及3个P3移动实验室。

目前共有28个省份的630多家中医医院，派出3100多名医务人员支援湖北。国家中医药管理局医政司司长蒋健介绍，张伯礼、黄璐琦、仝小林三位院士领衔的专家团队和四批国家中医医疗队共588人到武汉开展救治工作。至今，全国中医药参与救治的确诊病例共60107例，占比85.2%。湖北以外地区中医药参与治疗确诊病例中治愈出院和症状改善占87%。

“截至2月16日，治愈出院患者大于1万人。从患者发病到确诊的时间段来看，全国平均缩短到4.95天，说明早诊早治是提高治愈率的有效措施。”郭燕红说。

《 人民日报 》（ 2020年02月18日 02 版）