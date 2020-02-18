热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

治愈出院患者超万人

除湖北外新增确诊病例连续13天下降

2020年02月18日08:38 来源：人民网－人民日报

人民网北京2月17日电 （记者邱超奕）截至2月16日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例57934例，其中重症病例10644例。累计治愈出院病例10844例，累计死亡病例1770例，累计报告确诊病例70548例，现有疑似病例7264例。2月17日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍医疗救治进展和治愈情况。

除湖北外，全国新增确诊病例115例，新增死亡病例5例，重症病例减少29例，新增确诊病例总数已连续13天下降，新增死亡病例数一直保持在较低水平。

国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红介绍，现有29个省份和军队系统派出3万余名医务人员支持湖北、武汉。武汉重症患者多，有1.1万名重症专业医务人员负责救治，接近全国重症医务人员的10%。钟南山、李兰娟、王辰三个院士团队，探索新的治疗方法和技术。此外，还调集了全国22个国家紧急医学救援队及3个P3移动实验室。

目前共有28个省份的630多家中医医院，派出3100多名医务人员支援湖北。国家中医药管理局医政司司长蒋健介绍，张伯礼、黄璐琦、仝小林三位院士领衔的专家团队和四批国家中医医疗队共588人到武汉开展救治工作。至今，全国中医药参与救治的确诊病例共60107例，占比85.2%。湖北以外地区中医药参与治疗确诊病例中治愈出院和症状改善占87%。

“截至2月16日，治愈出院患者大于1万人。从患者发病到确诊的时间段来看，全国平均缩短到4.95天，说明早诊早治是提高治愈率的有效措施。”郭燕红说。

《 人民日报 》（ 2020年02月18日 02 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn