钟南山：峰值不等于到了“拐点”

本报广州2月17日电（中青报·中青网记者 林洁）峰值不等于到了“拐点”，随着外来务工人员的大流转，会不会再出来一个“峰”？钟南山认为，“个人估计大概不会”。根据模型预计，2月中下旬全国病例数将达到峰值，但并不意味着达到峰值后马上下降。

2月17日下午，广州医科大学附属第一医院与武汉前方的广东医疗队ICU治疗团队再次开展远程视频会诊，国家呼吸系统疾病临床医学研究中心主任、中国工程院院士钟南山现场坐镇，讨论疑难病例的治疗策略，同时就全国疫情发展趋势、危重症救治发表看法。

钟南山介绍，目前是否已经达到峰值还不确定，仍需再观察几天。全国应该是4月底，这个只是一个非常粗略的估量。

2月17日，国家卫生健康委发布数据显示，除湖北外，全国新增确诊病例总数已连续13天下降。钟南山认为，这表明我国采取的强有力干预措施已经取得明显效果。“因为现在流动的过程中，采取了非常严格的检测措施，不太容易出现一个大高峰。”

钟南山团队建立的数学模型，将国家强有力干预措施和春节后务工人员返程高峰两个变量纳入考量，这两个变量将改变疾病的自然发展规律。

至于武汉的疫情防控，钟南山表示，武汉仍处于高患病率和高病死率，病人总数占全国80%，病死率占全国95%以上，因此全国都对武汉进行支援。他指出，虽然做了很大努力，但是武汉还是没有完全阻止人传人。方舱医院的建设对控制人传人很有效果，同时武汉正在加快排查疑似病例，这些举措都对全国的疫情防控有着积极影响。

“我们全力以赴开展两个监测，一是将新冠病毒与流感病毒分开，二是增加对核酸检测精密度的补充，开展IgM抗体检测。”钟南山说，目前团队正在研发IgM抗体检测试剂，成果预计很快公布，公布后将首先对武汉进行支援。

钟南山坦言，目前重症救治确实存在一定困难，特别是危重症病人救治难度相较“非典”时期更大。“针对重症救治，目前我们正在寻找更多有效的药物、探索新的方法。”2月18日将发布近期中药用于治疗新冠肺炎的最新结果。

相比全国其他地方，武汉的病死率较高。钟南山认为，这与初期病人重复互相感染、感染病例增速较快有关，医护人员无法在早期对病人进行氧疗等适当治疗，病情发展到终末期才进入重症病房，导致病死率高。随着全国早预防、早发现、早隔离措施更加深入，武汉的“封堵”措施更加到位，再加上全国对湖北的支持，相信情况将有所好转。

来源：中国青年报