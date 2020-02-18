雨水节气汤水 砂仁肉豆蔻排骨汤

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：温中散寒，化湿开胃。

推荐理由：雨水节气汤水

材料：砂仁8粒、肉豆蔻2个、云苓20g、排骨300g、生姜适量（3~4人量）。

烹调方法：药材冲洗。排骨洗净、斩件、飞水。汤煲内加水2000ml，加入排骨、生姜、云苓，武火煮沸后改文火煲半小时，加入砂仁、肉豆蔻，再煲15~20分钟。食盐调味，即可。

汤品点评：

明天是雨水节气，从雨水至惊蛰的十五天时间，空气湿度升高，降雨增加，还时有“倒春寒”。故雨水时分，适合祛寒除湿。

砂仁能化湿开胃、温脾止泻，用于寒湿困脾者，而且砂仁能改善消化，促进食欲。肉豆蔻，一种香料，常研磨后与其他香料同用，有很好的去腥效果，同样性味辛温，入脾、胃、大肠经，具有温中散寒，涩肠止泻的作用。砂仁和肉豆蔻均为芳香药材，芳香化湿醒脾，性温温中散寒，两者同用加强温中暖胃散寒化湿的作用，但因为芳香类药材，为避免失去挥发性物质而功效下降，不建议久煎。这两味食材均温燥，平日体热者不宜。